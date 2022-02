Creimer preside la Comisión de Género y Diversidad del Concejo Deliberante

Inés Creimer, concejala del bloque Foro Olavarría - Frente Renovador, preside la comisión de Género y Diversidad del Honorable Concejo Deliberante durante el período 2021-2023. Las concejalas Miriam Mosescu (Secretaria), Natalia Álvarez, Belén Vergel, Mercedes Landivar y el concejal Nicolás Marinangeli completan la integración de la comisión, de acuerdo a lo dispuesto por decreto del Honorable Concejo Deliberante.

Respecto a su asunción, Creimer se mostró muy motivada y explicó que la comisión de género del HCD “tiene como objeto garantizar la existencia de una perspectiva de género en el tratamiento de los proyectos y la construcción de las normas”. A su vez, la concejala del Foro Olavarría - Frente Renovador afirmó que “personalmente es un reconocimiento enorme que me hayan elegido para presidir la comisión. He trabajado desde cada lugar que me ha dado la posibilidad de participar buscando construir una vida más igualitaria para las mujeres y las disidencias”.

Por último, Creimer destacó la importancia de “legislar con perspectiva de género, ya que es una tarea central en el camino hacia la igualdad, buscando lograr una transformación en la forma de concebir las normas”.