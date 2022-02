Embajadores ganó, en el único partido que se jugó

En el Tete Di Carlo fue victoria de Embajadores ante Estudiantes para establecerse como líder de la competencia liguista.

Embajadores venció 1 a 0 a Estudiantes y marcha con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones en el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría. Alejo Di Carlo marcó el único gol a los 2 minutos.

Bajo el sol radiante de la tarde dominical se jugó el cotejo donde carecieron las llegadas de peligro y donde los dirigidos por Miguel Diorio “golpearon” en el momento justo para luego no pasar sobresaltos a lo largo de los 98´ restantes.

Apenas habían iniciado las acciones cuando Alejo Di Carlo festejó. El delantero aprovechó un centro desde un córner y saltó más alto que todos en el primer palo para derrotar a Masson.

A partir de ahí, tuvo alguna aproximación más para ampliar la diferencia en los pies de Lareu y la intensidad de Di Lorenzo, ante un elenco “Bataraz” que careció de ideas, le costó hacerse del balón y pasó la mayor parte del primer periodo defendiendo.

En la segunda mitad, poco varió la cosa. Embajadores continuó dominando las acciones, aparecieron desde el banco Fernández y Rojas que tuvieron sus chances sin poder festejar; mientras que por el lado visitante, las variantes no pudieron cobrar protagonismo y la única llegada de todo el encuentro fue un cabezazo de Bonavetti cuando iban 74´.

No fue un partido vistoso, Embajadores dominó de principio a fin, marcó el gol de la victoria y si bien no tuvo muchas situaciones claras, no supo aprovechar las llegadas para sentenciar el partido mucho antes del pitazo final.

Por el bando contrario, mucho para analizar para Enrique De la Vega que no encontró reacción en sus futbolistas, padeció las varias ausencias y estuvo lejos de poder competirle al último campeón del fútbol de Olavarría.

La actividad que debió ser reprogramada por la lluvia caída continuará desde el lunes y hasta el próximo miércoles.

Síntesis Embajadores – Estudiantes:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Jerónimo Gallo Cabrera

Embajadores (1): Vivas, Di Bello, Wiechniak, Sasali, Lopreite, Lareu, Scipioni, Álvarez (Leonardo), Areco, Di Carlo (Fernández), Di Lorenzo (Rojas). DT- Miguel Diorio

Estudiantes (0): Masson, Gentil (Otazo), Mignone, Ruschetti, Basterrica, Bonavetti (Echarre), Appelhans, De Cicco (Galmez), Salas (Garrido), Schwindt, Galotti. DT- Enrique De la Vega

Amonestados: Di Bello, Scipioni, Álvarez, Di Lorenzo en CEO; Gentil, Appelhans en CAE

Expulsados: Bruno Di Carlo -PF- en CEO

Goles: Alejo Di Carlo en CEO