Murió "Aceituna", el detenido por el crimen de un cajero del Banco Nación

Alberto Manuel Freijo, apodado "Aceite" o "Aceituna", el prófugo que hace dos años era buscado por el homicidio de un cajero de la sucursal bonaerense de Isidro Casanova del Banco Nación Argentina (BNA) y ayer fue detenido herido tras un tiroteo con la policía en el partido de Florencio Varela, murió en las últimas horas producto de la gravedad de su estado de salud, informaron fuentes judiciales.

Freijo era uno de los dos prófugos más buscados de la Argentina por el homicidio de un cajero del Banco Nación, en un asalto hace dos años. Había sido detenido este martes y herido de bala tras un enfrentamiento con la Policía.

Según las fuentes, el acusado por el asesinato del empleado del Banco Nación Mario Germán Chávez Torres (31), mantuvo un tiroteo al resistirse a ser capturado y resultó gravemente herido.

El hombre estaba prófugo desde el 31 de enero de 2020, cuando junto con una banda de delincuentes ingresó a la sucursal de Isidro Casanova y asesinó de un disparo al cajero Chávez Torres.

Desde aquel momento, Freijo era buscado intensamente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) e Interpol.

"Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material", dijo Trinidad Torres, madre de la víctima.