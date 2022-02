Gonzalo Alonso: “No esperábamos este arranque en esta categoría”

Gonzalo Alonso habló con Infoeme consumado un nuevo triunfo en la tercera categoría del básquet nacional, esta vez ante Colón de Chivilcoy en el Parque Olavarría.

“Este arranque es soñado. No lo esperábamos, aunque confiábamos en nosotros y en el plantel, de local nos hicimos muy fuertes y ganamos cuando nos tocó ir de visitante”, comenzó diciendo Gonzalo Alonso sobre la racha positiva “que creo ya llegamos a 14 victorias seguidas, pero nos toca seguir por este camino en los dos partidos que tenemos afuera”.

El pivot surgido en Pueblo Nuevo llegó a Racing tras su paso por el básquet de Coronel Suárez y fue campeón en el Torneo Provincial de Clubes, había puesto en duda su continuidad -por razones laborales- en el Federal, pero tras llegar a un acuerdo se sumó a los entrenamientos del “Chaira”: “No me esperaba estar en esta situación de ser uno de los cinco mayores, era al principio una posibilidad y ahora estar de titular es un sueño que se pudo cumplir y lo vamos a alimentar todo lo que dure”.

“Estoy contento y conforme por el rol que me han dado; me cuidaron el partido pasado y este partido lo pudimos abrir medianamente temprano para no sobrecargar el pie y estar bien para el viaje a Pilar”, continuó diciendo Alonso.

Sobre lo que viene en el cierre de la primera ronda y el inicio en condición de visitante por la segunda fase, el jugador que finalizó el partido con 6 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, un recupero y una tapa sostuvo: “Las expectativas son siempre las mejores, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra porque algún partido nos va a tocar perder; ningún equipo salió campeón invicto y tampoco somos los invencibles ahora que vamos 4 a 0”.

“Tenemos que seguir trabajando duro y hacer las cosas como debemos y que nos ganen porque son mejores que nosotros y no porque hicimos las cosas mal”, aseveró el deportista que también registra un paso por Ferro.

Por último, Alonso contó que Mateo Castagno y Hernán Romero, las dos fichas que llegaron como refuerzos al plantel conducido por Matías Orlando “se han adaptado muy bien, están encontrando sus minutos y produciendo desde donde les toca porque llegaron a un equipo que venía con mucho rodaje y les costó la transición pero la verdad es que nos dan una mano muy grande y nos alargaron un montón el plantel al igual que los juveniles. Estamos muy conformes, pero no tengo duda que nos puedes dar mucho más, pero el trabajo hasta ahora es muy bueno”.