Reunión de seguridad en Loma Negra: “Hay que avanzar en prevención del delito”

Integrantes de la Comisión Normalizadora de la Sociedad de Fomento Villa Alfredo Fortabat participaron de una reunión con el Subsecretario de Seguridad municipal, Mario Bustos; el responsable de Control Urbano, Gustavo Spaltro y el Comisario de la sub comisaría de Loma Negra, Néstor Scheneiders.

En este marco, los integrantes de la Comisión Normalizadora expusieron sus preocupaciones sobre la seguridad de la Villa y pidieron una nueva reunión para convocar a más vecinos de la comunidad. En dialogo con Infoeme, Alberto Valicenti vocero de la Comisión celebró la iniciativa desde el área de seguridad Municipal y expresó: “No hay que esperar al delito, hay que avanzar sobre la prevención”.

Valicenti sostuvo que durante este encuentro “los representantes de la seguridad Municipal plantearon la posibilidad de instalar cámaras en un futuro”, y aclaró que los lugares en los que se instalarán las cámaras se determinarán “en otra reunión con vecinos, para conocer la situación de toda la localidad”.

Por otra parte, el referente de la Sociedad de Fomento de Villa Alfredo Fortabat habló sobre la inseguridad en la localidad. “No tengo conocimiento de muchos hechos, pero eso no quiere decir que no hayan, por ahí ocurren y no nos enteramos por diferentes motivos”, indicó.

Finalmente destacó este encuentro porque “nunca está de más hacer prevención de seguridad, no hay que esperar al delito, hay que avanzar sobre la prevención” y concluyó que “lo interesante es que la Municipalidad se involucre y conozca la situación de los pueblos”.