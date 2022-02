Uriel Raponi: “Ferro se merece mucho más y otra vez no se pudo dar”

Uriel Raponi habló con la prensa finalizado el encuentro entre el "Carbonero" y Liniers que significó la eliminación del equipo olavarriense en búsqueda del ascenso al Torneo Federal A.

“Tenemos mucha tristeza, me sumé con el torneo ya empezado, pero este grupo fue maravilloso, tanto el cuerpo técnico, la dirigencia y los jugadores hicimos mucho esfuerzo”, comenzó diciendo Raponi, entre la algarabía visitante y la tristeza de haber sido eliminados: “En caliente te puedo decir que siento orgullo, me sentí muy querido y respetado por este grupo”.

Además, el defensor central que tuvo su segundo paso por el “Carbonero” dijo que “Ferro se merece mucho más y una vez más no se pudo dar”.

“Ferro va a tener su recompensa en algún momento”

“Si hay una palabra que engloba a los que fue Ferro en estos meses es ilusión y lamentablemente no lo pudimos concretar, pero creo que no fuimos inferiores al rival. Situaciones claras no hubo, pero no queda otra que levantarse y seguir trabajando”, comentó el defensor que se sumó al elenco olavarriense con la clasificación ya consumada.

Por último, el experimentado futbolista sentenció: “Tratamos de ser lo más prácticos posibles, por momentos es más empuje que otra cosa y en las finales cuesta plasmar ideas, pero no alcanzó hoy”.