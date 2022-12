Frente de Todos de Olavarría: "Ningún tribunal va a borrar lo que Cristina representa”

El Frente de Todos de Olavarría emitió un comunicado luego de que este martes por la tarde se conociera la condena a la vicepresideta de la Nación, Cristina Fernández, en el que expresaron que todo se trató de una “triste y dolorosa puesta en escena”, y que la democracia "está en peligro".

El comunicado completo:

No es nuevo, hoy fuimos testigos una vez más de lo que el Poder Judicial es capaz de hacer, todo un sistema mafioso trabajando de manera coordinada para culpar a Cristina Fernández de Kirchner, una triste y dolorosa puesta en escena para intentar mostrar pruebas que no existieron y que carecen de cualquier tipo de validez jurídica.

Pero este avance no es solo contra la vicepresidenta de la Nación, sino contra todo un pueblo que con amor y convicción supo acompañar a Cristina en cada paso que dio y sobre todo por el coraje a la hora de plantarse frente a la mafia que hoy detenta el poder y se opone a la ampliación de derechos y a las grandes transformaciones. Ningún tribunal va a poder borrar lo que Cristina Fernández de Kirchner representa para cada uno de nosotros y nosotras. Contra eso no pudieron, no pueden y no van a poder.

Nuestra total solidaridad con la compañera Cristina, la democracia está en peligro pero el compromiso sigue intacto. Como cada día estamos a disposición para militar y levantar las banderas de una patria justa, libre y soberana.