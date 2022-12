Leonardo Landaburu: “Vine a buscar ser el más ganador de la Milla Urbana”

Se llevó a cabo la 29° edición de la Milla Urbana en la avenida principal del barrio CECO y finalizados los 1609 metros, Leonardo Landaburu habló con la prensa.

“Quería quedar como el más ganador de la Milla Urbana, eso vine a buscar y se pudo lograr”, comenzó diciendo Leo Landaburu tras completar la competencia organizada por el Centro de Educación Física N°44.

En el análisis de la carrera donde demoró 4:25, el atleta sostuvo: “Pensé que los chicos de Tandil iban a correr más fuerte, pero en el primer retome se quedaron atrás; en el 1000 salí a cambiar de ritmo y me lo aguantó, pero en el segundo retome recién arranca mi carrera porque me siento muy bien en los últimos 300 metros”.

La carrera que significó la 29° edición y homenajea a Oscar “Gato” Landoni sirvió como fin del año para varios atletas, pero no así para “Leo” que “me queda la Pequeña San Silvestre el 31 donde buscaré hacer podio y si bien se empieza a notar la edad, no voy a dejar que me ganen fácil”.

“En cuanto al año fue de menor a mayor, terminó muy bien después de septiembre que arranque a correr más seguido y con buenos resultados”, analizó el olavarriense que entre sus logros se ubicó décimo en La Tandilia, séptimo en Laprida y varios títulos en competencias locales.

Landaburu contó, también que si bien "se hace difícil entrenar solo, esto es un trabajo para mí, por eso cumplo rajatabla lo que me indican y me bajoneo si no me sale” y se contentó por encontrarse en varios entrenamientos con Gustavo Fernández, espectador en la noche del miércoles.

Sobre lo que viene, el cinco veces ganador de la Milla Urbana dijo que “el año que viene arranca rápido porque voy a Trenque Lauquen a la carrera de Reyes donde el objetivo es estar entre los 10 primeros, pero también me importa bajar mi marca”.

Para finalizar, Landaburu agradeció “a toda la gente que se acercó, a mis sponsors, la familia, mi hija y mi hermana que me guía desde arriba”.