El vóley “Bataraz” prepara la agenda del 2023

El vóley del Club Estudiantes comenzó con los preparativos para las primeras competencias del año venidero.

Antes de cerrar el año, ya comenzaron los preparativos por parte del vóley “albinegro” para lo que será la edición N°9 del Bataracito con la fecha definida para el 24, 25 y 26 de marzo y la “Copa Ciudad de Olavarría”.

El torneo para categorías formativas que es el más importante de la provincia de Buenos Aires, demanda muchas horas de trabajo de organización por lo que ya preparan el evento.

En cuanto a la competencia, está destinada a las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Femeninas, mientras que en la rama Masculina se jugará en Sub 14 y Sub 18.

Por otro lado, los días 8 y 9 de abril se desarrollará en Estudiantes la octava edición de la Copa Ciudad de Olavarría destinada a los equipos de Primera División de ambas ramas.

Los tres gimnasios de Estudiantes estarán disponibles nuevamente para recibir una gran competencia con un excelentísimo nivel.

Por consultas e inscripciones comunicarse a los siguientes contactos: 2284-604450 (Mauricio) y 2284-652627 (Memo).

Fuente: Prensa CAE