Unidad 27: 16 alumnos terminaron la escuela primaria

La Escuela Primaria de Adultos N°701 “Madre Teresa de Calcuta” de la Unidad N° 27 de Sierra Chica, despidió a 16 alumnos que promovieron a nivel secundario.

Uno de los egresados se despidió con emotivas palabras acompañadas por un poema de Eduardo Galeano: “Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende”.

El acto contó con la participación de la directora de la Escuela, Mariel Lasso, docentes y alumnos, también los directivos de la dependencia penitenciaria junto al personal de cada una de las áreas que diariamente trabaja con ellos en el sector destinado a las escuelas.

Mariel Lasso y Eduardo Alves despidieron a los flamantes egresados destacando: “Nunca es tarde para educarse, siempre que se lo propongan con perseverancia, fuerza y voluntad, estudiar es sinónimo de formación para la vida, de libertad”, agradecieron también a las autoridades del Servicio Penitenciario por acompañar permanentemente en el proceso de educar en contexto de encierro.

Al finalizar el acto los presentes festejaron compartiendo una merienda.