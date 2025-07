Lascano sugirió que Olavarría le ofrezca tierras a Mercado Libre en el Parque Industrial

La medida de Mercado Libre de dejar de operar en sus oficinas de Córdoba debido al “impacto de las tasas municipales” tuvo una gran cantidad de repercusiones.

El titular de PAMI Olavarría y referente de La Libertad Avanza en Olavarría, Guillermo Lascano, se hizo eco de la situación y sostuvo en las últimas horas que Olavarría debería ofrecerle tierras a Mercado Libre en el Parque Industrial.

“El intendente de Olavarría no debería dejar pasar esta oportunidad”, aseguró Lascano en su cuenta de X.

“Urgente me podría en contacto, si no lo tuviese, me presentaría en la empresa y ofrecería a Mercado Libre y Marcos Galperín tierras en el parque industrial o logístico”, señaló.

Asimismo, pidió la “exención de Seguridad e Higiene, Derechos Administrativos de Construcción y Sellos, acuerdo de colaboración con la Facultad de Ingeniería y de Agrimensura de Unicen y Cluster IT, Aeródromo y resguardo aduanero, con la finalidad de generar miles de puestos de trabajo”.

“Pero no, ellos quieren más impuestos al trabajo”, deslizó.