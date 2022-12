Lucas Janson: “Es muy lindo venir a Embajadores y recordar las cosas que viví”

En la tarde del sábado, Lucas Janson fue parte de un homenaje a su persona por parte del Club Embajadores y tras la inauguración de las cabinas, el olavarriense habló con la prensa.

“Siempre trato de venir a Embajadores cuando estoy en Olavarría porque es muy lindo recordar las cosas que vivió en el club y que el “Tero” haya tenido este reconocimiento me llena de orgullo”, sostuvo Janson finalizado el homenaje entre familias y amigos.

El futbolista local tuvo tiempo de realizar un balance de lo acontecido en el 2022 donde se transformó en el goleador histórico de Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores y se ilusionó con un buen año entrante.

“Dejamos la vara alta en competencias internacionales como la Libertadores, pero en el Campeonato Local no quedamos como queríamos pero vamos a dar lo mejor en el venidero año”, analizó el delantero y agregó que a nivel personal “fue un buen año, me transformé en el máximo goleador de la Libertadores y es un club donde no hace tanto que estoy, porque recién van tres años pero quiero más”.

“A los chicos les digo que laburen, que no se den por vencidos y tengan mucha constancia y comportamiento”

El olavarriense con pasado en Tigre, en plena pretemporada con el club de Liniers contó que “trabajamos para que el 2023 llegue con algún campeonato, estamos con la pretemporada a full, entrenando bastante fuerte para tener un 2023 de la mejor manera”.

Sobre su presente tras su buen desempeño y los rumores de traspaso a otra entidad, Janson que extendió su contrato hasta 2025 aseguró que no es algo a lo que preste atención: “Cuando un equipo te nombra me suele llegar por familia y amigos, yo trato de hacer mi laburo de la mejor manera”.

A una semana de cumplirse la consagración nacional en el Mundial de Qatar, el olavarriense no obvió opinar y se mostró orgulloso por el título “y más por la manera que lo hizo” y sobre Lionel Messi sostuvo: “Obviamente de Messi no se puede hablar, es el mejor de la historia y lo disfrutamos todos”.

Por último, el homenajeado destacó la buena relación entre los futbolistas locales que participan en la élite: “Con los chicos de Olavarría tenemos buena relación, cuando nos enfrentamos tratamos de charlar un poquito y con Pepo -De la Vega- nos solemos encontrar, además de que nuestros hermanos son muy amigos”.