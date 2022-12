Sin olavarrienses, por ahora, la CAB trabaja en la Liga Federal

La Confederación Argentina de Básquetbol, a través de su Departamento de Competencias, brindó mayores detalles de lo que será la próxima edición de La Liga Federal 2023 que contará con Racing y Estudiantes en representación de la Región CAB 4, a pesar de aún no figurar en el listado de confirmados.

De cara a lo que será el certamen de la tercera categoría que dará comienzo el 28 de enero próximo, los “Chairas” ya enviaron plan de entrenamientos a sus jugadores para el periodo festivo y el “Bataraz” trabaja en la conformación del plantel.

El torneo contará con 130 equipos -72 confirmados al día de la fecha- y la Fase Regular tendrá un total de 1100 encuentros.

Los equipos estarán divididos en 8 zonas/regiones y estos a su vez se dividirán en dos grupos. La Fase Regular se disputará en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play-Off, finalizando el 14 de mayo.

Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo).

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Play-Off a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región.

Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los Dieciseisavos de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.

El cronograma estimativo que maneja la Confederación:

16° de Final - 16, 20 y 21 de junio

8° de Final - 26 y 30 de junio, 1° de julio

4° de Final - 6, 10 y 11 de julio

Semifinal - 16, 20 y 21 de julio

Final - 25, 29 y 30 de julio

Fuente: Prensa CAB