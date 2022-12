Fuerte manifestación del MTE: dos personas se encadenaron en el Palacio Municipal

Integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se encadenaron y se manifestaron en el Municipio para reclamar por los cortes de luz registrados desde hace meses en el Corsódromo, el lugar en donde realizan su feria cada semana. “Desde el Gobierno Municipal no nos dejan trabajar”, afirmaron.

Olavarría fue escenario de fuertes manifestaciones en la mañana de este lunes: aparte de los trabajadores que se presentaron apersonaron en el Municipio, también se dio la de los vecinos afectados por los cortes de agua, quienes irrumpieron en la sede de Coopelectric para visibilizar su reclamo.

Con bombos, redoblantes, banderas, y hasta un gazebo, los integrantes del MET visibilizaron su reclamo primero en el frente y en las escalinatas del Palacio San Martín -en donde dos de los trabajadores se encadenaron- y luego dentro del mismo, en donde exigieron poder dialogar con un representante del municipio.

Marcos, una de las personas que decidió encadenarse en las escalinatas del edificio, dialogó con Infoeme sobre la situación que están atravesando los trabajadores.

“Estamos acá porque nos empezaron a apagar las luces del Corsódromo, que es el lugar que usamos como sede de la feria que realizamos para poder vender nuestros productos, nuestro trabajo, y que nos dejen a oscuras hace que la gran mayoría de nosotros se quede sin su fuente de trabajo”, manifestó Marcos, quien agregó que la situación se viene registrando desde el mes de Mayo.

“Los trabajadores excluidos no somos delincuentes ni ¨planeros¨, somos gente que quiere trabajar dignamente sin molestar a nadie. Realmente le hacemos honor al slogan de ¨Olavarría, ciudad del trabajo¨, por eso invitamos al señor intendente a que vaya y visite la feria, recorra los puestos , charle con los feriantes y con los distintos sectores de la economía popular der Olavarría, que somos gente trabajadora”, agregó.

Luego de expresar su reclamo en el frente del edificio de la Municipalidad, los manifestantes irrumpieron en el palacio San Martín, junto con los vecinos que estaban manifestándose, a su vez, por la falta de agua en diferentes zonas de la ciudad, por lo que de alguna manera se “aunaron” los dos reclamos dentro del edificio.

“Nos están cortando la luz del espacio en donde realizamos nuestras feria para que no podamos trabajar, estamos defendiendo nuestro derecho. De la feria participan jubilados, pensionados, gente con discapacidad, no se excluye a nadie, y es gente que va ahí a vender sus productos para ganarse un peso porque no llegan a fin de mes”, expresaron.

“Aparte de eso, la falta de iluminación hizo que el Corsódromo se haga una zona muy insegura, y es una lástima porque hasta hace un tempo era un lugar a donde la gente iba a caminar o andar en bicicleta, y ahora ya no puede”, concluyeron.