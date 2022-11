Inauguraron las obras realizadas por 21 millones en la Escuela Secundaria Nº14

En el mediodía de este martes fueron inauguradas las obras de infraestructura en la Escuela Secundaria N° 14, que se encuentra ubicada sobre avenida Del Valle y Piedras que significó una inversión de 21 millones de pesos.

“Inaugurar una obra en una escuela es maravilloso, porque es igualar oportunidades, es mejorar el día a día a tantos chicos, de tantos docentes que hacen un trabajo incansable todos los días, que es nada más y nada menos que educar, y para nosotros como gestión las prioridades son trabajo, salud y educación”, dijo el intendente Ezequiel Galli.

Las tareas se iniciaron en mayo del 2021 con la ampliación del edificio en una superficie cubierta de 345 metros cuadrados, con seis nuevas aulas, preceptoría, gabinete, depósito y comedor.

Las obras se traducen, entre numerosos beneficios, en que los cursos del establecimiento puedan funcionar en un mismo edificio, ya que a la fecha los hacían en dos inmuebles, con las problemáticas y complicaciones que ello implica en toda la comunidad educativa, destacaron desde el Municipio.

“Construir jardines, ampliar jardines, sacar los techos de asbesto de cemento y sacar las letrinas que tenían las escuelas del partido de Olavarría es algo que vamos a continuar haciendo, porque como les decía, para nosotros la educación es una prioridad”, indicó Galli y agregó: “Van a recordar este edificio como algo propio, como nos pasa a todos los que pasamos por la escuela”.

“Hoy son 250 alumnos que van a poder funcionar en el mismo edificio, con el cuerpo docente en el mismo edificio, son 354 metros cuadrados, 6 aulas, una para cada curso que va a lograr y va a facilitar el trabajo de todos los días. Así que celebro este día con mucha emoción, porque hay un trabajo incansable del área de de Obras Públicas de la Municipalidad”, celebró Galli.

La directora del establecimiento educativo también tomó la palabra dijo que “Hoy es tiempo de agradecer, no por nosotros los adultos, sino por todos ellos, los protagonistas, que son los estudiantes de mi querida Escuela Secundaria 14”.

“Es tiempo de agradecer. Gracias por todo, a todos. Primero siempre a nuestros estudiantes, porque nosotros nunca estaríamos acá sin ellos, ellos son nuestro objetivo, nuestra meta, siempre es hacer las cosas para que ellos estén mejor. Después, por supuesto nuestros equipos docentes, los equipos directivos, nuestros inspectores, todos los que forman la comunidad educativa. Por supuesto que no voy a olvidarme de la familia, que siempre nos acompaña, el personal auxiliar, seguramente que por mencionar así me voy a olvidar de alguien, así que esto es un inmenso, gracias a todos”, agregó.

Por último, expresó “gracias por haber escuchado nuestra necesidad, que se viene solicitando desde que se creó la escuela, porque hace 15 años que la escuela se creó, pobre no han tenido otra directora más que a mí y siempre y con todos los equipos de trabajo que he tenido hemos luchado por esto. Gracias también a todos ellos que me han estado, que siempre me han empujado a no bajar los brazos y llegó el día, agradecer justamente a esta gestión, a Ezequiel que hizo posible que esto se concretara, es un sueño un sueño hecho realidad para nosotros. A partir de ahora empieza una nueva etapa, la etapa de que la Escuela Secundaria 14 va a estar toda junta. Vamos a poder crear y trabajar en esa identidad que tanto nos ha costado, pero ahora vamos por mucho más siempre. Esto es por ustedes chicos, nada más que por ustedes”, finalizó.

El evento se vio encabezado por autoridades del establecimiento, la directora Yamila Aguirrezabala y el vicedirector Gustavo Andía, y concurrieron alumnos, alumnas, familiares e integrantes de la comunidad educativa.

Del acto tomaron parte el intendente municipal Ezequiel Galli, la inspectora Regional de Educación estatal licenciada Mónica Wagner, la inspectora jefe regional Dipregep licenciada María Romina Altafini, el Jefe Distrital de Educación profesor Julio Benítez, inspectores del nivel secundario e inspectores del nivel primario. También concurrió la presidente del Honorable Concejo Deliberante Cecilia Krivochen, el presidente del Consejo Escolar de Olavarría Bruno Di Carlo, además de concejales y representantes de distintas entidades e instituciones locales.