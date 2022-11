Sebastián Masson: “Tuvimos dos partidos muy malos”

Estudiantes recibió a Olimpo el pasado domingo por el segundo punto de los Play-Off de la Región CAB 4 y al igual que en la noche del viernes fue festejo “aurinegro”, finalizado el partido habló Sebastián Masson.

“Estamos muy dolidos teníamos mucha ilusión de hacer una buena actuación acá en nuestra casa” comenzó diciendo Sebastián Masson y agregó: “Nunca encontramos nuestro juego y en defensa fuimos un desastre”.

El pivot olavarriense manifestó que “el partido estaba cocinado y tuvimos errores que no se pueden creer, pero hay que hacerse cargo. Hicimos dos muy malos juegos y hay que ir allá con ilusión de ganar el primero y recién ahí pensar en el segundo”.

“Fui de menor a mayor, me faltaba mucho ritmo y lo encontré de a poco; ahora fueron un equipo muy duro con pivot muy dinámicos y eso me complicó a nivel personal, pero pensando en lo grupal estamos dolidos por lo que dejo de lado lo personal”, manifestó el experimentado deportista y sobre lo que viene el próximo fin de semana sentenció: “Trataremos de hacer lo mejor que se puede y si no será que hasta acá nos daba”.