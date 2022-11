Habló la familia del joven con síndrome de down agredido: “Nos hubiese gustado que le pida disculpas personalmente”

A menos de una semana de que un lamentable caso de discriminación se hiciera viral en las redes de cientos de olavarrienses, Danielo, el padre del joven con síndrome de down que fue agredido en redes, habló con Infoeme sobre las repercusiones del caso.

Todo empezó en la noche de este domingo, cuando una joven de la ciudad publicó en sus redes un violento mensaje en donde se burlaba de otro joven con el que se había encontrado en un reconocido boliche local. “Lo inclusivo que es Brandi, tuve bailando al lado a un down pelado por dos horas”, fue el mensaje que publicó la joven, a lo que agregó: “con todo respeto a los pelados”.

Horas después, cuando los padres de Hernán conocieron el posteo, no dudaron en responder con un sentido texto en donde repudiaban las palabras de la joven y ponían en evidencia sus prejuicios. “Con respeto, a ese chico Down al que te referís y pelado, gracias a dios es mi hijo, y te paso su face así ves qué clase de persona es, se llama Hernán Canobi Cabrera y para que te des una idea, es muy respetuoso y no creo que te haya faltado el respeto”, dice parte del mensaje con el que los padres del joven respondieron la agresión de la joven.

A partir de ese momento, fueron cientos los olavarrienses que se hicieron eco del hecho y replicaron el mensaje de los padres de Hernán como forma de mostrar su repudió y condenar la violenta actitud de la joven.

A tres días del hecho, Danielo, el bombero hinojense padre de Hernán, contó a Infoeme lo que significó para él y su familia encontrarse con toda esa cantidad de mensajes de apoyo que recibieron después de que decidieran visibilizar el caso.

“Me largué a llorar cuando vi todos los mensajes de apoyo que nos mandaban, desde el Jefe de los Bomberos y dirigentes de Ferro hasta vecinos y conocidos de Hernán que se solidarizaron con la situación y nos expresaban su repudio ante el hecho”, contó Danielo, quien afirmó que se trata de “la primera vez que les pasa algo así”.

“A Hernán lo conoce todo el mundo, es realmente muy querido, tiene un montón de grupos de amigos que lo incluyen en todo y están pendiente de él constantemente, ¨Hernán vamos a comer, Hernán, vamos a salir, Hernán, vamos a la cancha¨, así todo el tiempo, por eso nos sorprendió encontrarnos con un mensaje como el de esta chica”, manifestó Danielo, el padre de Hernán, quien hace poco cumplió 21 años y lo festejó con una celebración en el Club de la vecina localidad.

De acuerdo a lo que contó, como Danilo “no es muy habitué” de las redes sociales, le llegó la publicación por una captura de unos familiares. “Unos familiares nuestros vieron la publicación de esta chica y nos enviaron una captura, nos dolió ver eso, y por eso hicimos el descargo”, remarcó.

Fue a partir de allí que el caso se hizo viral y culminó en un pedido de disculpas de la joven, que se comunicó con la familia para decir que el texto en el que había hablado de Hernán de esa forma era, en realidad “una equivocación”.

“Primero nos mandó el hermano de la chica, diciéndonos que no concordaba en absoluto con el mensaje que había publicado su hermana, después se comunicó con nosotros la madre de ella y, finalmente, lo hizo ella: nos mandó un audio pidiendo disculpas por lo que había escrito”, dijo Danielo. “Nos dijo que se había equivocado y que se había basado en un estilo de humor muy negro”, agregó.

“Nosotros no tenemos ningún rencor ni ningún enojo, aunque nos hubiese gustado que le pida disculpas personalmente a Hernán, que tenga la oportunidad de verlo y de hablar con él, es lo que le dijimos cuando le respondimos su mensaje, que nuestra casa está abierta para cuando quiera”, relató el bombero, quien contó, además, que su hijo “casi ni se molestó” con el mensaje en cuestión.

“A Hernán no le significó ninguna angustia todo esto, él es pura bondad y no le da importancia a este tipo de hechos, tiene demasiada gente que lo quiere, es más, yo sé que si el día de mañana él se encuentra con esta chica no tendría ningún problema en ir y saludarla lo más bien”, expresó.