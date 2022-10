Olavarría viral: se burló de un joven con síndrome de down en un boliche de la ciudad y la escracharon en redes

Centenares de olavarrienses expresaron su repudio e indignación a partir de la publicación en Twiter de una mujer que se burló de un joven con síndrome de Down que se encontró en un reconocido boliche de la ciudad.

“Lo inclusivo que es Brandi, tuve bailando al lado a un down pelado por dos horas”, fue el impactante mensaje que publico la usuaria y que fue el origen de la controversia.

"Con todo respeto a los pelados", agrega luego.

Algunas horas después, la madre del joven en cuestión se encontró con la publicación y cruzó a la joven con un fuerte mensaje que no tardó en empezar a replicarse.

“Buenas tardes, con respeto a ese chico Down al que te referís y pelado, gracias a dios es mi hijo, y te paso su face así ves qué clase de persona es, se llama Hernan Canobi Cabrera y para que te des una idea es muy respetuoso y no creo q te haya faltado el respeto, ahí te paso unas hermosas fotos de MI HIJO DOWN”, se lee en el mensaje con que la madre del joven le responde a la mujer.

“A alguna de esas personas pregúntale por el PELADO DOWN, te van a saber decir qué clase de persona es, así te vas dando cuenta, y tengo muchísimos más. Aunque no te conozca por ahí te das a conocer. Saludos de mi gran hijo el ¨pelado Down¨”, cierra la madre del joven luego de etiquetar a una serie de personas en la publicación.

A partir de allí, la publicación empezó a replicarse en las cuentas de decenas usuarios que decidieron expresar su repudio ante el hecho.