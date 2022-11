Cristina: “Este tribunal es un verdadero pelotón de fusilamiento”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy que el tribunal que la juzga por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz es “un pelotón de fusilamiento” y el veredicto se dará a conocer el próximo martes.

CFK dio hoy sus “últimas palabras” en el marco del juicio en el que se la imputa de delitos con la obra pública en Santa Cruz que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 y que tiene a otros 12 acusados.

“Esto más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un tribunal de fusilamiento”, señaló.

La vicepresidenta consideró que “Comodoro Py ha tenido una actividad disciplinadora de la clase política”. “Este pelotón de fusilamiento tiene por objeto estigmatizar a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”, aseveró.

Además, apuntó contra el Ministerio Público Fiscal y sostuvo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola “no pudieron responder a ninguno de los hechos” y bien podrían ser “periodistas estrellas de Clarín o La Nación”.

“No me equivocaba. La sentencia estaba escrita, pero no imaginé que iba a estar tan mal acusada como lo fui por la fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Se demostró que los hechos no habían existido siquiera”, indicó CFK.

La vicepresidenta cuestionó que se la acuse de asociación ilícita y que se desestime esa figura en la investigación por el atentado contra ella. Asimismo, sobre la acusación de fraude contra el estado, señaló: “¿En serio creen que mi gobierno cometió un fraude contra la administración pública? ¿Nosotros, que entregamos un país desendeudado, que las condiciones de vida eran mucho mejor?”.

En este fragmento del discurso apuntó contra el expresidente Mauricio Macri al indicar que “quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional y 45.000 millones de dólares que no sabemos donde están no tienen ningún problema” y “están en Qatar mirando el mundial”.

La vicepresidenta cuestionó además a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por la adquisición de un departamento tras su gestión. Señaló que a ella la acusan de ser “la ladrona y la chorra”, pero que “otra dirigente muy importante de la oposición” compró “un departamento a mitad de precio” que “se lo vendió la hija de su contador, que además lo había comprado un año antes, que además se lo vendió prestándole la plata”.

CFK dijo que ella “el 10 de diciembre de 2015 tenía los mismos bienes que habían sido analizados en tres causas judiciales en Comodoro Py”. “En los tres casos sobreseída”, agregó.

Tras sus “últimas palabras”, que duraron alrededor de 20 minutos, la vicepresidenta publicó en su web oficial “Las veinte mentiras de la Causa Vialidad”, un artículo en el que se cuestionan distintos puntos de la acusación. (DIB)