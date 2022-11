Lucila Villar, más conocida como La Tora -la quinta eliminada de Gran Hermano-, hizo una confesión íntima. “Soy adicta al sexo, no sé decir que no”, contó.

Invitada a PH (Podemos hablar), el programa conducido por Andy Kusnetzoff, La Tora reveló que sufrió un abuso de niña y además habló de su dependencia al sexo. “Me tocás y se pica”, confesó.

“Esto lo conté en el casting de Gran Hermano: la adicción al sexo. No sé decir que no cuando, no sé, salgo a bailar y tomo alcohol. Como que estoy en la barra y quiero una presa”, dijo.

La Tora explicó que sufre su adicción al sexo cuando está borracha. "Dejé de salir a bailar, dejé un montón de cosas que fueron mi corralito para no mandármela”, reconoció.

“Mis domingos eran dominguicidios. Yo viernes, sábado, domingo estaba en una”, agregó la Tora. "Es como que el alcohol me lleva, es la conexión”.

Sabrina Carballo le preguntó si su adicción influía en la fidelidad cuando está en pareja. “Sí, por eso no estoy en pareja”, respondió

Luego, confesó que la pasa mal porque al día siguiente se arrepiente. “Uno se siente sucio. Creo que a muchas chicas también les ha pasado porque yo he hablado con varias chicas que me dicen que estuvieron con alguien, se arrepintieron al día siguiente y se sintieron sucias”, reveló.

“Ahora elijo con quien estar, con quien compartir, a quien conocer. Ya no es tanto de una noche, que no estaría mal, pero hoy en día soy distinta”, señaló.

"Creo que es lo que uno mama de chica. Entonces lo que aprendés de chica lo llevás un poco más de grande. Son cosas que yo no elegí pasar. Entonces mi manera de salvarme de lo que sabía era el sexo”, explicó.

La Tora contó que fue abusada por un familiar cuando tenía nueve años, y reconoció que eso influyó en su forma de actuar dentro de la casa. “Fui abusada y fue lo que me empoderó, lo que me hizo hablar. Ahora estoy realmente tranquila, enfocada en lo que quiero y en lo que no quiero también”, concluyó.