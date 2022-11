Ignacio Galardo y Gastón Di Salvo, al Torneo Federal

Llega a su fin el Torneo Pre-Federal y mientras se definen las posiciones, los equipos festejan las plazas obtenidas a la tercera categoría del básquet nacional.

Por la Región CAB 3, Unión, Instituto Albert Einstein que luego renunció a su plaza e Independiente lograron las plazas al haber ocupado los tres primeros lugares de la tabla de posiciones.

En el “Quincho” de Mar del Plata, Ignacio Galardo integró el plantel que sumó 14 victorias y ninguna derrota y en Independiente, Gastón Di Salvo fue parte del equipo que culminó con 9 partidos ganados y tres derrotas.

El base olavarriense disfruta el ascenso tras no haber estado en el de 2021 en el equipo de Tandil y consumado el logro, habló con El Eco.

Al cabo de buena parte de la campaña rojinegra, el olavarriense Gastón Di Salvo ofició de base titular, oportunidad que se le presentó ante la severa lesión del cordobés Juan Martín Larrea.

Tras no integrar el plantel que el año pasado celebró idéntico logro, Di Salvo pudo esta vez ser parte, viviéndolo desde adentro y paladeando una de las satisfacciones más especiales de su carrera.

-Fue un torneo que presentó distintos niveles. Unión despegado del resto e Independiente en un segundo escalón junto a IAE.

-Tal cual. Quedó claramente demostrado que Unión estaba muy por encima del resto, de hecho ganó todos los partidos. Creo que fuimos nosotros quienes más cerca estuvimos de ganarle. De entrada sabíamos que iba a ser un torneo complicado, sobre todo en los partidos de visitante. Tuvimos dos juegos fuera de Tandil que podríamos haber ganado y se nos escaparon, nuestro torneo se hubiese dado de otra manera. Lo importante es que, después de esas derrotas, pudimos “cambiar la cara” y ganar los juegos necesarios para quedar terceros, el objetivo que nos planteamos una vez que el segundo puesto era inalcanzable.

-¿Qué aportó un entrenador de la experiencia y jerarquía de Castiñeira?

-A veces, parece estar un paso adelante. Personalmente, me marca cosas de las que no me había dado cuenta o ante las cuales reacciono un segundo tarde. En todo momento traté de aprovecharlo y pienso seguir haciéndolo. Es un entrenador con un gran recorrido en el básquet y lo vive de una manera muy especial. Es un privilegio ser dirigido por él, te ayuda a mejorar constantemente. En lo personal, me brindó la confianza que todo jugador necesita.

-¿Considerás que el equipo fue creciendo con el correr del torneo teniendo en cuenta los cambios que atravesó respecto a su participación en la Liga Federal?

-Sí. Haber perdido a un jugador como Emmanuel (Hartstock) no es sencillo. Es difícil, te diría que imposible, reemplazarlo. Cuando un jugador de esa clase se va, los demás tenemos que dar un plus para no subsanar esa ausencia. Arrancamos viendo dónde estábamos parados y respondiendo a lo que nos pedía Álvaro (Castiñeira): mejorar en cada entrenamiento. Mucho o poco, pero lo hicimos, terminamos siendo mejores que cuando arrancamos.

-En lo personal también experimentaste un crecimiento, entre una lógica madurez y la oportunidad de disponer de muchos minutos al ser, durante casi todo el torneo, el base titular.

-Seguro. Lamentablemente, se dio por la lesión de Juan (Larrea). Hasta que se incorporó Denis (Bossarelli) tuve que jugar alrededor de treinta minutos por partido. Más allá de los motivos por los que ocurra, a uno siempre le gusta estar en cancha y trata de aprovecharlo. Me sentí muy cómodo en el equipo, en determinado momento quedé como único base natural y tuve que hacerme cargo. Fue un lindo desafío, que encaré con la confianza del entrenador y mis compañeros.

-¿Saldaste una cuenta pendiente después de no haber podido ser parte del ascenso del año pasado?

-Sí. Ese logro lo disfruté como hincha, incluso sintiéndome un poco parte de eso, más allá de que ese torneo lo jugué para Pueblo Nuevo, con la misma pretensión de ascender. Ahora, haberlo vivido desde adentro es algo muy lindo.

-¿Proyectás continuar en el club?

-Todavía no lo sé. Mi idea era afrontar los playoffs y después parar y pensar qué hacer. Obviamente, me encantaría continuar en Independiente, pero tengo que poner muchas cosas en la balanza, entre ellas mis estudios.

Fuente entrevista: El Eco Multimedios