La madre de "El Noba" reveló que su hijo le envía señales del más allá

A cinco meses de la muerte del músico Lautaro Coronel, o más conocido como "El Noba", su madre lo continúa recordando al punto que en las últimas horas declaró que recibe señales de su hijo difunto.

Vanesa Aranda acompañó a su hijo de 25 años durante toda su carrera artística, hasta que el fatídico 24 de mayo protagonizó un accidente de moto en su barrio natal de Florencio Varela. El cantante de cumbia 420 avanzaba lentamente posicionándose como uno de los artistas del género musical del momento, pero tras permanecer durante días internado falleció en la tarde del 3 de junio.

Pasó el tiempo y el recuerdo en la memoria de su madre sigue latente. En una entrevista brindada para el programa televisivo "La tarde del Nueve", Aranda afirmó que su presencia "siempre está", al punto de sentir que su hijo le envía señales para expresar de alguna manera que está bien.

"¿Viste que los colibríes están un ratito y se van? La semana pasada estuvimos en la casa de mi mamá y él estaba ahí. Y yo sé que era él. Ahí sí me di cuenta que era él. A veces estamos en mi casa viene, está y se va. Yo sé que es él", mencionó Aranda en la nota.

"No sé si es el mismo colibrí, pero es un colibrí. Yo a mi hijo lo llevó acá: en mi corazón, en mi mente, y siempre está, cotidianamente”, agregó la madre del cantante fallecido, quien afirmó que “no es religiosa y no practica la fe”, pero que confía que su hijo es quien envía esas señales.

Por otra parte, Aranda defendió a su hijo cuando fue criticado por conducir su rodado a alta velocidad, sin patente y sin casco en el día del accidente, impactando con un vehículo Peugeot 308 color blanco. “Siempre lo voy a defender porque es mi hijo. Nadie me va a decir cómo fui como mamá o cómo fue él como hijo. Y en esas situaciones, yo siento que él me dice ‘Vamos Vanesa, vos podés’, porque siempre me decía eso”.