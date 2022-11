Visibilidrag, el show: "El público se va a sorprender del crecimiento profesional y artístico"

Por Luciana Pedernera

"Esta todo pensadito", dijo Immi mientras unía unos retazos con alfileres para que Chicho, del otro lado de la mesa, delante de la maquina de coser, comience a darle las primeras puntadas. Estaba trabajando sobre uno de los 30 trajes que se utilizarán el 24 de noviembre en el Teatro Municipal donde presentarán "Visibilidrag, el show".

Chicho, Nikkita, Immi, Lady Ayrala, Pimienta Negra y Berta han expresado su arte en todos los escenarios locales, han recibido aplausos, elogios, abrazos y el acompañamiento incondicional de los olavarrienses y de la región. En este recorrido que está por llegar a sus dos años, había una cuenta pendiente: la sala del Teatro Municipal.

"Nosotras venimos probando todos los escenarios, el Teatro era un pendiente al cual teníamos ganas de llegar", señaló Berta, al tiempo que recordó: "El año pasado surgió la posibilidad de escribir un proyecto para el Fondo Nacional de las Artes, lo hicimos, a los meses nos avisaron que habíamos quedado seleccionades y el proyecto que escribimos era para concretar un espectáculo en el Teatro Municipal".

Fue en mayo que comenzaron a pensar un poquito en la propuesta que se iba a desplegar sobre el escenario del Teatro, en junio comenzaron a realizar las primera intervenciones sobre la música y algunos detallecitos que no se podían perder, pero estas últimas cinco semanas han requerido un encuentro constante y extendido para que todo quede como se pensó.

"Estamos en la cuenta regresiva, este viernes, sábado y domingo, nos quedan al menos ocho horas de ensayo", afirmó Berta que hizo una pausa en el relato para controlar la torta que quedó cocinándose en el horno.

La militancia sobre el escenario

El Teatro Municipal genera expectativas y, a ellas, les puso la vara muy alta. Se permitieron poner todo sobre el escenario y ese todo implica mostrarse tal cual. Chicho lo define como "una desnudez" con la que buscan que el "el público empatice de alguna forma, que entienda que no es solamente de brillos, ni color porque hay otras cosas que están sucediendo"

"Ahí está nuestra militancia. Están nuestras identidades. Están nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, hay un mundo", continuó Chicho, mientras Berta agregó: "Nos preparamos mucho para este show, el publico se va a sorprender del crecimiento profesional y artístico desde lo musical".

El show, llega a pocos días del segundo aniversario de la Visibilidrag, por lo que todo es motivo de balances: "Festejar que hace dos años sostenemos un grupo en esta ciudad, que hace dos años que no paramos porque no hemos parado nunca"

La "Visi" les ha permitido transitar no sólo la militancia, sino que también la vida juntas. "Todos los meses hay algo, hemos viajado, nos hemos ido de vacaciones juntas, cuando nos pinta salimos, cuando no nos pinta no salimos, hemos estado encerradas en estas cuatro paredes haciendo shows para 10 personas delante de un celular y ahora esperamos hacerlo para muchas más en un teatro", expresó Chicho.

"Esta es nuestra forma combativa, yo combato arriba de los tacos, soy combativa fajada, trucada, soy combativa con peluca, soy combativa cantando, soy combativa hablando a todo tipo de violencias", cerró.

El show

Este jueves 24 de noviembre, Chicho, Nikkita, Immi, Lady Ayrala, Pimienta Negra y Bert, suben al escenario a partir de las 21 con una importante performance que incluirá la intervención de los bailarines Lucas Uriel García, Karen García, Dona Salazar e Iván Padin.

El trabajo que realizaron para llegar a está instancia ha sido acompañado por Lore Zambelis (producción general), Emilio Tevez (producción musical), Lautaro Marchetti (fotógrafo) y David Goyeneche (iluminación).