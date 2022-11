Agustín Herrera el mejor de los olavarrienses en el AMCO

El Turismo Pista disputa la última fecha del campeonato en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”, y este viernes comenzó la actividad oficial, que contó con el desarrollo de los entrenamientos libres y la clasificación, que encontró una condición de pista complicada por la lluvia que se presentó mientras se encontraba en pista la Clase 2.

Agustín Herrera fue el mejor de los olavarrienses, se quedó con el uno en los entrenamientos generales de la Clase 3, pero a la hora de la clasificación tomó la determinación de no salir a pista producto de que no había gomas de lluvia para comprar y él tenía un solo juego que prefirió guardarlo para la final, en caso que se presente nuevamente esta condición climática.

“La verdad que no tenemos suerte, justo hoy que veníamos siendo los mejores no pudimos clasificar, pero bueno, sabemos que tenemos un gran auto para pelear mañana, esperemos que no llueva para poder cerrar bien el año”, aseguró el olavarriense que ya tiene todo avanzado para regresar al TC Pista en 2023.

Thiago Martínez se quedó con la clasificación atípica de la clase mayor, Exequiel Bastidas quedó segundo e Ignacio Aranega tercero. Sólo 23 de los 49 protagonistas presentes salieron a pista.

En la Clase 2 Alejo Cravero se quedó con la clasificación, seguido de Luciano González y Gastón Fontana, durante esta clasifica la lluvia se hizo presente y perjudicó a los olavarrienses Santiago Tambucci y Nicolás Rojas.

El piloto de Sierras Bayas salió a pista con neumáticos viejos y no estaba del todo conforme con el funcionamiento del auto, pero tiene expectativas de poder mejorar este sábado cuando se desarrolle la clasificación definitiva. Nicolás Rojas se encontró con la peor condición de pista en su grupo y no salió a pista, en los entrenamientos generales había quedado 14º.

En la Clase 1 Lucas Huser se quedó con la pole provisoria, escoltado por Joaquín Melo y Adrián Oubiña. Diego Valisi quedó en el puesto 26º, el “Colo” Juan Fernández 28º, debutando en la categoría, y Hamlet Simona 32º regresando a la clase menor. Emiliano Juez no registró tiempo ya que rompió el motor a la hora de clasificar, y había quedado sexto en los entrenamientos.

Este sábado continúa la actividad con entrenamientos, clasificación y series, meintras que el domingo se disputarán las finales.