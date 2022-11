Hay clasificados a Semifinales del Torneo Oficial Individual

En el transcurso de la semana se jugaron las primeras instancias decisivas de uno de los certámenes más importantes para los bochófilos locales.

Diferentes escenarios recibieron la llave de Cuartos de Final del Torneo Individual y hubo triunfos para Nicolás Serantes, Ever Hammerschmidt, Juan Pablo Notararigo y Martín Orradre.

Los resultados:

Martes:

Nicolás Serantes (Fortín Tradicionalista) 15 – 3 Gastón Tisera (San Martín)

Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 15 – 7 David Miceli (El Fortín)

José Carlos Marinangeli (Sierra Chica) 3 – 15 Ever Hammerschmidt (San Martín)

Martín Orradre (Sierra Chica) 15 – 7 Daniel Serantes (Fortín Tradicionalista)

Miércoles:

David Miceli (El Fortín) 6 – 15 Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo)

Gastón Tisera (San Martín) 15 – 6 Nicolás Serantes (Fortín Tradicionalista)

Daniel Serantes (Fortín Tradicionalista) 12 – 15 Martín Orradre (Sierra Chica)

Ever Hammerschmidt (San Martín) 9 – 15 José Carlos Marinangeli (Sierra Chica)

Jueves:

Nicolás Serantes (Fortín Tradicionalista) 15 – 11 Gastón Tisera (San Martín)

Ever Hammerschmidt (San Martín) 15 – 14 Carlos Marinangeli (Sierra Chica)

Las Semifinales se jugarán entre el martes y el jueves -de ser necesario- y enfrentarán a Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) vs. Nicolás Serantes (Fortín Tradicionalista) y Martín Orradre (Sierra Chica) vs. Ever Hammersmichdt (San Martín).

Fuente: Carlos Zangara