Ferro se despidió del Domingo Colasurdo con victoria en el Torneo Regional Amateur

En el Domingo Colasurdo, Ferro recibió a Empelados y sumó su tercer victoria en condición de local en el certamen que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A.

El "Carbonero" venció 2 a 0 a Empleados y estiró su invicto a cinco partidos en la Zona 6. Lucas Scarnato a los 23’ y Leandro Caballero a los 41´ marcaron los goles.

No hay análisis que valga en un duelo donde un solo equipo intentó, se adueñó de la pelota desde el minuto uno y no goleó porque no estuvo fino, mientras que en contrapartida, el otro equipo apenas si pasó la mitad de la cancha en alguna oportunidad.

Los dirigidos por Mauricio Peralta hicieron lo que quisieron en su estadio y doblegaron a su rival desde la idea misma no solo por los goles que pudieron ser más si no fuera por la falta de eficacia a la hora de la definición.

La victoria la aseguraron en la primera parte, con dos certeros cabezazos. El primero, a los 23´ de Lucas Scarnato que de “palomita” en el área chica conectó el centro certero de San Julián.

El segundo y último de la noche fue de Leandro Caballero que a los 41´, tuvo su estreno goleador con la del “Carbonero” aprovechando un córner que llegó desde la derecha impulsado por Marín.

Sobró toda la segunda mitad, Ferro siguió con el control del partido y tuvo chances de aumentar, pero la falta de puntería de varios de los delanteros impidió la goleada.

Fue triunfo del equipo olavarriense que no necesitó de su máximo esfuerzo para, a pesar de estar clasificado, seguir sumando puntos en su grupo donde también selló su lugar Balonpié.

Síntesis Ferro – Empleados:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Neri Zorn (Laprida)

Ferro (2): Hernán Alvarez; Diego San Julián, Leandro Caballero, Mathias Buongiorno, Federico Cataldi (34m. ST M. Tamagnini); Ramón Sánchez, Gastón Borda (34m. ST M. Gargaglione), Leonel Duarte (13m. ST M. Michel), Jonathan Penna (26m. ST G. Rivas); Quimey Marín y Lucas Scarnato (26m. ST L. Ferrara). DT- Mauricio Peralta.

Empleados (0): Enzo Santos; Tomás Castro (35m. ST E. Noblia), Lucas Salvan, Braian Devigo (35m. ST M. Curto), Nahuel Suárez; Tomás Terrugi, Ezequiel López, Elio Cuello, Sebastián Blanco (35m. ST T. Fal); Axel Rivera (20m. ST N. Deffilipi) y Franco Gianfelici (20m. ST F. Villanueva). DT- Julio Zorrilla.

Amonestados Scarnato en FCS; Castro, Salvan y Deffilipi (E).

Expulsados: No hubo

Goles: Scarnato y Caballero en FCS.