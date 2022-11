El Torneo de las Sierras suspendió su actividad

Cuatro partidos debían jugarse este domingo para completar una nueva fecha del Torneo de las Sierras organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría, pero el mal clima obligó la suspensión de las Reservas mientras estaban en disputa y los cruces de Primera División.

Sólo Sierra Chica vs Loma Negra en Reserva, siendo victoria por 3 a 1 de los locales, pudieron completar su partido y luego, la continuidad de la fecha fue suspendida.

Quedarán pendientes los cruces entre Hinojo vs San Martín, Independiente vs Municipales, Villa Magdalena vs Luján en Primera y las definiciones de las Reservas quedarán por reprogramarse y también el duelo entre Sierra Chica y Loma Negra en Primera.