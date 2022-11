Racing ganó bajo la lluvia y alcanzó los Play-Off del Torneo Regional Amateur

En el Buglione Martinese se llevó a cabo el duelo de locales de la Zona 5 y fue victoria para Racing que aseguró su clasificación.

El “Chaira” venció 1 a 0 a El Fortín y a falta de una fecha aseguró el primer puesto del grupo. Santiago Izaguirre marcó el único gol del partido a los 64 minutos.

Fue un partido de rachas, El Fortín no aprovechó los buenos momentos de la primera mitad, padeció las expulsiones de dos futbolistas y en desventaja no tuvo respuesta, mientras que Racing respondió en la primera parte las llegadas del conjunto visitante y en el complemento, empezó a manejar los hilos del duelo después del gol y no pasó sobresaltos para lograr el triunfo y la clasificación.

Las llegadas del primer tiempo fueron visitantes que a los 10´ avisó con una buena jugada de Bonavetti que no pudo desviar Pelaytay y a los 23´, el delantero remató apenas desviado luego de un pase entre líneas del mediocampista que hasta que estuvo en cancha fue el mejor de todos.

Pero tuvo más antes del descanso nuevamente con Bonavetti siendo protagonista. Iban 38´ cuando, Teves encontró a Pelaytay y este al “5” que no pudo rematar cómodo y generó la respuesta local.

La segunda mitad inició con un tiro libre de Ordozgoiti al travesaño y la inmediata respuesta de Bonavetti que también dio la pelota en el palo y en la siguiente, el elenco de la “estrellita” marcó el gol de la conquista.

Había que probar de afuera del área por las condiciones climáticas y eso hizo Santiago Izaguirre que se vio favorecido en un rebote y envió la pelota al lado del palo defendido por Ramírez que nada pudo hacer cuando iban 18 minutos del segundo tiempo.

Tarasco tuvo la suya también en el equipo de Tucker, pero el palo le dijo que no en la previa de un desfile de expulsados para los visitantes que desvirtuaron el partido e hicieron las cosas más sencillas para los locales que terminaron festejando el triunfo, la clasificación y el primer puesto del grupo con 7 puntos.

Bonavetti e Ilekis en la cancha dejaron a El Fortín con 9 y también fueron expulsados entrenador y asistente de la visita, todo antes de los 30 minutos de la segunda parte que hicieron cuesta arriba la reacción “Fortinera” a pesar de que lo intentó.

De cara a lo que viene, El Fortín recibirá a Embajadores en un duelo donde deberá ganar para acceder a la siguiente ronda, mientras que al CEO le alcanzará con un empate para pasar a la siguiente ronda del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

Síntesis Racing – El Fortín:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Adrián Deber

Racing (1): Ignacio Mosescu, Joaquín Ayesa, Nicolás Grigera, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri, Santiago Izaguirre, Diego Frías (A. Cataldi), Matías Ordozgoiti, Manuel Montiel (Y. González), Mujica (A. Rubio), Rubén Tarasco. DT- Roberto Tucker

El Fortín (0): Néstor Ramírez, Hugo Larregina, Andrés Ilekis, Silvio Laguardia (F. Galván), Enzo Barrientos, Gerónimo Di Tommaso (P. Ponce), Marcos Bonavetti, Gustavo Tolosa, Tomás Teves, Raúl Tortorella (R. Garro), Gervasio Pelaytay. DT- Pablo Burrghini

Amonestados: Izaguirre, G., Ordozgoiti, Cataldi en RAC; Tolosa y Pelaytay en EF

Expulsados: Bonavetti, Ilekis, Di Matteo, Burghini en EF

Goles: Izaguirre, S. en RAC