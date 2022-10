La LiCeBo tuvo el primer día de competencia en la Ciudad

Durante toda la jornada dominical se llevó a cabo la Zona de Grupos del segundo fin de semana de la LiCeBo y el lunes será el turno de conocer al nuevo campeón.

En los gimnasios de Racing y Estudiantes, se jugó este domingo la primera parte del certamen fiscalizado por la Asociación Olavarriense de Vóley, la Asociación Marplatense y la Asociación Azuleña y Pueblo Nuevo, Once Unidos, Banco Provincia y Azul Vóley jugarán las Semifinales.

Sin la presencia de Mar Chiquita que no viajó al certamen, se jugó la programación y quedó establecido que en el Juan Manolio de Pueblo Nuevo se jugarán las Semifinales (Pueblo Nuevo vs Once Unidos y Banco Provincia vs Azul Vóley) y desde las 16:30, el partido definitorio.

Los resultados:

En Estudiantes:

Pueblo Nuevo 3 – 1 Bolívar

Huracán de Necochea 3 – 0 Estudiantes

Mar Chiquita 0 – 3 Pueblo Nuevo

Once Unidos 1 – 3 Estudiantes

Mar Chiquita 0 – 3 Bolívar

Huracán de Necochea 0 – 3 Once Unidos

En Racing:

Azul Voley 3 – 1 Mariano Moreno

Centro Basko 3 – 0 Racing

Independiente de Tandil 0 – 3 Azul Vóley

Banco Provincia 3 – 0 Racing

Independiente de Tandil 1 – 3 Mariano Moreno

Banco Provincia 3 – 0 Centro Basko