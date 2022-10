La última fecha del Torneo “Hermanos Di Buono” empezó con empate

La 11° fecha del Torneo Apertura organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con empate entre San Martín y Embajadores.

El “León” y el ganador de la Etapa Regular de la competencia igualaron 1 a 1 en el duelo adelantado de la última fecha del .

Maximiliano Barragán en contra de su propio arco marcó para los locales y Nahuel Arramón de penal marcó la igualdad definitiva.

La fecha culminará el próximo domingo con cuatro partidos. Ferro Carril Sud vs. Luján, Loma Negra vs. Hinojo, Estudiantes vs. Sierra Chica y El Fortín vs. Municipales, mientras que Racing tiene fecha libre.

Síntesis San Martín – Embajadores:

Estadio: Pozo Serrano

Árbitro: Cristian Arce

San Martín (1): Iván Andrada; Braian Tello, Francisco González, Maximiliano Braunmuller, Emanuel Gallastegui (M. Torres); Alan Brahim (R. Ferreyra), Facundo Masson, Tomás Palacios (I. Leal), Franco Vales; Ezequiel Boado (A. Itzaina) y Lucas Gallastegui (G. González). DT: Carlos Cirioli.

Embajadores (1): Maximiliano Barragán; Renzo Cuatrochio (G. Olivera), Juan Salías, Lautaro Sasali, Franco Lopreite; Nahuel Arramón, Emilio Scipioni (F. Gómez), Joaquín Lamas, Nelson Mancuello; Facundo Boucíguez (G. Gelmi) y Federico Di Lorenzo. DT: Miguel Diorio.

Goles: Maximiliano Barragán -ec- en SM y Nahuel Arramón en CEO.

Amarillas: Masson en SM y Sasali en CEO.

Expulsados: no hubo.