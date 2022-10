Buenos Aires ganó los Juegos Evita y Olavarría aportó muchas medallas

Los Juegos Nacionales Evita llegaron a su fin y en la consagración de la Provincia, los 18 representantes olavarrienses aportaron varias de las medallas.

La competencia que se llevó a cabo en Mar del Plata tuvo al ganador del medallero con 177 medallas en total, puntualmente 87 de oro, 58 de plata y 32 de bronce.

La delegación bonaerense se vio integrada por 18 deportistas olavarrienses, quienes tuvieron una destacadísima actuación, ubicándose entre los mejores del país.

Uno de esos casos fue el de Fernando Altamira, nadador del club Ferro Carril Sud, quien logró la medalla de oro en los 200 metros combinados en la categoría Sub14. Además, integró el conjunto bonaerense, puntualmente en la prueba de posta 4×50 relevo libre, que se consagró campeón por equipos.

Se trata de un deportista surgido del programa municipal “Talentos en el Agua” y quien el pasado mes de junio fue becado en el marco del Programa, precisamente, de Becas Deportivas que es impulsado desde la Municipalidad de Olavarría.

También fue sobresaliente lo hecho por las representantes del ciclismo local, que integraron el equipo de ciclismo de ruta Sub16 que también se consagró campeón. Se trató de Maira Valentina Oliván, Charo Bernabela Posse y Cielo Selene Randazzo, quien en lo particular cosechó una medalla de plata en la prueba de Scratch Sub14.

Charo Posse, por su parte, obtuvo dos medallas. Se quedó con la de oro en Sub16 en Scratch y con la de plata en la prueba de 500 metros. La ciclista olavarriense también se encuentra entre los deportistas locales del programa de Becas Deportivas.

Otra disciplina que tuvo una participación destacada, tal como sucedió en los Juegos Bonaerenses, fue el Tiro. En esta ocasión fue a través de la presentación de Valentín Angulo, quien integró el equipo bonaerense que se quedó con la medalla de plata.

Similar fue lo realizado por Consuelo Martínez, quien semanas atrás logró la medalla de oro en los Bonaerenses y ahora obtuvo la de bronce a nivel nacional al representar a la provincia de Buenos Aires en canotaje en la categoría Sub14. En equipos el conjunto bonaerense también se ubicó 3°.

Otro medallista de los Bonaerenses que también tomó parte de los Juegos Nacionales Evita fue Ignacio Algañaraz, atleta del club El Fortín y quien también está becado por la Municipalidad de Olavarría. En primer término compitió en la prueba de 300 metros, en la que quedó 9° en el registro general por tiempos. Además, en la competencia de 295 metros con vallas se ubicó tercero en su serie, logrando no sólo su mejor marca personal (40.99) sino también su clasificación a la final en la disciplina, competencia de la que lamentablemente no pudo tomar parte debido a un cuadro de laringitis. En atletismo Buenos Aires se consagró campeona en ambas ramas Sub17 y sub 14 femenino.

La delegación olavarriense en Mar del Plata también estuvo integrada por Augusto Araña, representante de ajedrez y quien también tuvo una participación sobresaliente. En materia individual se ubicó 4° de 67 participantes, empatando en puntos con el tercer ubicado. El detalle de su participación arroja 5 ½ puntos de los 7 posibles, siendo derrotado únicamente por el campeón del certamen. En equipos integró el conjunto bonaerense Sub16 que obtuvo la medalla de bronce.

Por último, el vóley del Club Atlético Estudiantes se ubicó en la cuarta ubicación a nivel nacional, coronando también una destacadísima actuación. En el partido por la medalla de bronce cayeron derrotadas por 2 a 1 ante Córdoba, pero en su camino por la competencia vencieron, entre otros, a los representativos de las provincias de San Luis, Formosa y Mendoza.

El equipo estuvo integrado por Delfina Adorno Lindner, Pilar Aguilera Lospinoso, Guadalupe Erripa, Carmín Fernández Montero, Abril Manzur, Matilde Mattaini Vicuña, Yelena Merlos, Fiona Matilda Perera, Delfina Perner y Paloma Routaboul Ziegler.

