Paloma Vecchi: “Fue un partido durísimo; lo supimos abrir pero no cerrar”

Ferro recibió a Ciclista Juninense por la 5° fecha de la competencia organizada por la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires y tras la derrota, Paloma Vecchi habló con la prensa.

“Fue un partido durísimo. En ataque primero nos costó, lo pudimos abrir y en el último cuarto no lo cerramos, nos faltó defender y también el estado físico nos jugó un poco en contra”, analizó Paloma Vecchi en la ajustada caída 64 a 62 del “Carbonero”.

Una de las últimas caras en sumarse al equipo olavarriense contó que “es su segundo partido acá, me contactó la otra refuerzo -Paulina Lazar- jugábamos juntas en Bahía Blanca, me comentó y lo hablamos con el representante, le mostré la propuesta y le mandamos, llegué y enseguida me subí al micro para ir a jugar a La Plata, por suerte las chicas me recibieron súper”.

De cara a lo que viene, la jugadora aseguró que “vamos a seguir entrenando estas dos semanas para corregir los errores que nos impidieron ganar en estos dos partidos, terminar la Etapa Regular e intentar llegar lo más arriba en la tabla ya pensando en el Final Four”.