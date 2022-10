Dueños de autos bajos coparon las calles céntricas: “Queremos que nos dejen circular en paz”

En vistas de manifestar su reclamo por la cantidad de multas que han recibido, decenas de propietarios de “autos bajos” recorrieron las calles céntricas en caravana y se convocaron frente al Municipio donde estacionaron sus vehículos y acompañados por carteles pidieron que los “dejen circular en paz”.

Pasadas las 20, la caravana de autos comenzó a hacerse escuchar con bocinazos y más tarde, luego de una pausada marcha, estacionaron para descender de los mismos. La conferencia de prensa fue encabezada por Nicolás Quinteros, integrante de la agrupación “Bajos al Piso Olavarría” y el abogado Alexander Aquila.

En primera instancia, fue Nicolás Quinteros quien aclaró que “Bajos al Piso”, “no sólo es una agrupación de autos bajos sino que también es una agrupación social que busca la paz para circular”.

“Esperamos que esto no vuelva a pasar porque no sirve, no buscamos nada a cambio, solo que nos dejen circular en paz y ser libres, vamos a seguir hasta que ellos digan basta, porque nosotros estamos en regla, tenemos el auto al día y es imposible que nos anulen la VTV, no está en la ley sinceramente”, especificó el joven visiblemente indignado.

A su turno, Aquila se presentó como asesor legal de los jóvenes y acusó de que “hay una persecución totalmente discriminatoria” hacía los propietarios de los vehículos que tienen la suspensión modificada.

En esta línea, el Doctor denunció: "Les están haciendo multas, persiguiéndolos" y señaló que los controles de transito "no se hacen con los protocolos que merecen". Al tiempo que pidió: "Hacer la multa como se debe, no con un garabato, poner la firma, el cargo del oficial, la aclaración y obviamente nombrando el elemento o la herramienta homologada con la cual están haciendo la inspección".

Posteriormente, Aquila apuntó contra el subsecretario de Seguridad Mario Busto: "Los están multando en base a algo que no está reglamentado en la ley, 'autos bajos' no está en ninguna parte de la ley, esto se lo quiero dejar bien en claro al subsecretario de seguridad Mario Bustos que dice que está en la ley y no está en la ley".

"Los autos pasan la VTV con la suspensión como esta y no es uno, son todos los chicos, así que señor Mario Busto deje de perseguir a los chicos", continuó.

Sobre el monto de las multas, Aquila cerró: "Es tanto el desequilibrio y la inequidad que hay que si conducís ebrio la multa es de 180 mil pesos, por conducir supuestamente en un auto bajo como ellos lo describen es de 600 mil pesos, díganme si eso no es recaudatorio y discriminatorio".