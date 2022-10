La lluvia trajo alivio, pero para el campo “no alcanza”

Luego de las lluvias registradas en la ciudad, Infoeme dialogó con un ingeniero agrónomo sobre la situación que atraviesa el sector agropecuario debido a la sequía que puso en riesgo la cosecha de trigo prevista para diciembre.

De acuerdo al registro tomado por los pluviómetros de la zona, el profesional expresó que trajo un alivio, pero aclaró: “Esperamos que siga lloviendo porque no alcanza una lluvia aislada”.

En este sentido explicó que el fenómeno de la niña, desde septiembre de 2020, en Argentina “los vientos alisios generan movimientos de masa de aire de diferente temperatura y provocan sequía, hay partes en las que llueve, pero no llega a cumplir con la pluviometría”.

“Cada región de Argentina tiene diferente pluviometría, es decir, milímetros de lluvia por años, en la zona pampeana sería entre 800 y 1100 por año y con este fenómeno, este año como mucho vamos por los 400 milímetros, está muy bajo en cuanto al promedio”, continuó.

Los efectos que provoca la poca precipitación varían de acuerdo a la producción que se realice. En el caso de la región pampeana, una de las principales preocupaciones es qué va a pasar con la cosecha de trigo ya que, según aportó el Ingeniero “la producción para final de temporada va a ser mucho menor por el efecto de la sequía”.

“Hay trigos que a esta altura del año deberían tener la espiga por arriba de la cintura y hoy en día, con la sequía, hay partes donde llega arriba de la rodilla y se sabe que ese trigo no va a producir por lo tanto algunos productores lo han utilizado para los animales”, precisó.

Sobre la situación que atraviesa Olavarría a raíz de este fenómeno analizó: “Es uno de los municipios donde más producción de terneros hay por año y para producir ganado hay que producir pasto, la primavera es el momento del año donde se supone que más producción de forraje hay, pero al no haber lluvias los meses anteriores, no hay suficiente humedad en el suelo para que se produzca el forraje por lo tanto no tenés alimento para los animales”.

La pérdida de forraje para la ganadería, a gran escala podría provocar “pérdida de peso, muertes de ganado y baja preñez”. Por lo tanto, el agrónomo profundizó: “Esto se va a ver a lo largo del tiempo, son consecuencias que no se ven hoy sino a lo largo del tiempo en todo lo que es la economía”.