¿Habrá paro de transporte público esta semana?

Luego de que la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) anunciara un paro de 72 horas para este martes, miércoles y jueves, por el momento hay incertidumbre en cuanto a la realización del mismo.

En el marco de un reclamo salarial de los choferes de colectivos y con el lema “Sin aumento no hay transporte”, fue que se anunció el paro para este 25, 26 y 27.

Por estas horas, fuentes consultadas por Infoeme, indicaron que hay un principio de acuerdo y hay “muchas posibilidades” de que la medida finalmente se levante.

No obstante, aún no se efectivizó la firma del acuerdo y no llegó el acta que confirme el levantamiento del paro, aunque es “muy probable”.