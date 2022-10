El desesperado pedido de una jubilada: “Me caí, me destrocé la rodilla y necesito una silla de ruedas”

Susana, una jubilada de 68 años, se comunicó con Infoeme para solicitar la colaboración de la comunidad luego de sufrir un accidente doméstico en el que terminó con una gravísima lesión en la rodilla, por lo que necesita una silla de ruedas para moverse.

La olavarriense contó que se cayó y a causa del golpe que sufrió tuvo una grave lesión en una de sus piernas. “Me caí el martes y se me ha hecho bolsa la rodilla, no tuve una quebradura pero si el médico me dijo que implosionó una artrosis terrible que tengo en la pierna, con la que ahora no puedo ni pisar”, relató Susana con gran angustia.

“Estoy caminando agarrándome de una silla pero ya no puedo moverme así, estoy agotada, porque me duelen mucho las manos porque tengo que ir saltando con un solo pie y ya me empezó a doler la cadera de estar así”, dijo la mujer que insistió en su pedido por una silla de ruedas.

Asimismo, Susana mencionó que a causa de las dificultades que le genera tener que moverse de esta forma este sábado se tropezó de nuevo: “Gracias a Dios no me golpee la rodilla, que la tengo destrozada, pero no puedo seguir así”.

Por cualquier ayuda que se pueda brindar, comunicarse con Susana al 2284673697.