A dos años de haber denunciado un caso de abuso, una mujer pide justicia para su hija

Una madre olavarriense se transformó en protagonista de un duro reclamo al hacer público lo que estuvo viviendo en los últimos dos años, luego de denunciar que su hija menor de edad.

La mujer realizó su descargo a través de una carta que la Asociación Civil Anímate publicó en su cuenta oficial.

En el escrito la mujer se plantea el objetivo de “concientizar” a la ciudad sobre “un caso más de abuso sexual infantil que aún no se resuelve y en donde la justicia no da respuestas”.

En base a esto la mujer contó cómo fue su calvario: en enero de 2020, ante determinados indicios, se dio cuenta que su hija había sido abusada por su progenitor.

“En ese mismo momento, como mi nena seguía relatando y dando cada vez más detalles sobre lo que había sucedido, me acerqué al Hospital Municipal (pediatría) en donde nos atendieron cuatro o cinco medicas de guardia a las cuales mi nena les relató la misma situación. Hice la denuncia en Comisaría de la Mujer, ya que es la única manera de que le hagan la revisión médica y es lo que corresponde. Mi hija quedó internada en pediatría durante cinco días”, relata la carta.

“En estos cinco días de internación ella fue medicada con al menos seis cosas distintas y fue escuchada por aproximadamente por tres psicólogas (revictimizándola una y otra vez). Al tercer día de internación, la familia del denunciado -y por ende, parte de la familia de mi nena-, me golpeó por el hecho de haber realizado la denuncia sobre lo que había pasado”, se agrega en el documento.

A partir de allí el hostigamiento y las amenazas fueron constantes. “A pesar de que hay una medida perimetral hacía el progenitor y su familia, estas incansablemente con su hijo y me agredieron durante más de dos años”, afirma la madre.

“En base a esto, he hecho más de seis denuncias por incumplimiento, con pruebas, fotos y hasta videos, y la justicia no ha hecho nada más que renovar medidas, me preguntó qué esperan. Mucha propaganda de que si sufrís abuso o violencia denuncies... Pero ¿Qué mensaje están dando realmente?”, se lamenta la denunciante.

“Esto vivimos las personas que hacemos denuncias de este tipo....Niños expuestos y revictimizados, familias de abusadores que violentan y hostigan a quienes denuncian, años y años esperando una justicia que ya no será tan justa. Y este es sólo un caso más, porque mi situación es la misma que la de muchas familias olavarrienses”, cierra la mujer.