Torneo Regional Amateur: los cinco clubes presentaron el certamen

En la Liga de Fútbol de Olavarría se presentó el inminente inicio del Torneo Regional Amateur en la tarde de este viernes.

Encabezada por Pablo Palahy, presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría y con la presencia de las cinco entidades participantes, Diego Robbiani -Secretario de Desarrollo y Calidad de Vida-, Nicolás Moreno -árbitro del partido inaugural- y Lucas Rodríguez -Comisario a cargo de la Comisaria Primera- se realizó la presentación del inminente anuncio del torneo que otorga ascensos al Federal A.

La competencia dará inicio el próximo sábado desde las 17:00 cuando Racing reciba a Embajadores en el Parque Olavarría, pero en la previa, todos se mostraron muy ilusionados con la posibilidad de lograr una de las plazas en la tercera categoría del fútbol argentino.

“Sabemos del esfuerzo que estamos haciendo y ahora queda disfrutarlo”, sostuvo Mario Giacomaso en representación de Racing y con el apoyo del encargado de los operativos policiales invitó a la familia a la cancha desde una hora antes del inicio que se abrirán todas las puertas del estadio.

No fue menos Fernando Di Carlo, por Embajadores, que pidió “comportamiento y que no haya hechos de violencia para que desde la APreViDe revean la posibilidad de que no haya visitantes”.

Teniendo en cuenta lo que será la competencia, Roberto Vidal -presidente de Ferro- sostuvo “va a ser un torneo muy competitivo, todos tenemos un objetivo en común y por más que nosotros hagamos hecho la inversión en la cancha hay otro equipo buscando lo mismo”.

“Ojalá sea una fiesta”, agregó Carlos Veneciano -vicepresidente de El Fortín- que sostuvo del gran esfuerzo que hacen los clubes y en sintonía, Emilio Incaurgarat -Estudiantes- manifestó la chance que tienen los olavarrienses por presenciar grandes espectáculos y sentenció que “somos todos responsables de todos los lugares, no solo de nuestro club por eso nos apoyamos”.

Pasó la presentación oficial del Torneo Regional Amateur y ahora es sólo es turno de que la pelota comience a rodar aunque dos de los representantes locales deberán esperar por quedar libre en la fecha inaugural.