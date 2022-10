Por la obra del Instituto de Educación Física: Valicenti respondió a las criticas de Galli

Tras las criticas del intendente Ezequiel Galli hacía el gobernador bonaerense Axel Kicillof a través de su cuenta de twitter por la adjudicación de la obra del edificio propio para la carrera de Educación Física , el diputado provincial Cesar Valicenti salió al cruce y respondió al respecto.

"Si hay un Gobernador que no miente es @Kicillofok. No solo eso, sino que apuesta a una inversión histórica en infraestructura educativa en el marco de un plan estratégico que desde hace mucho tiempo no contaba la Provincia de Buenos Aires", expresó Valicenti.

En este marco el legislador provincial enfatizó distintos puntos a tener en cuenta:

1) El Fondo Educativo al que hacés referencia es uno de los tantos aciertos estructurales de los que omitís decir que el autor fue Néstor Kirchner allá por el 2006.

2)Tomaste la decisión de la obra del Instituto cuando la Provincia decidió construir la Escuela de Artes Visuales en el predio q se encuentra en la Escuela Agraria (destinado en su momento al Instituto) y q mantuviste abandonado durante siete años sin tener ninguna iniciativa. 👇

Ambas demandas (Edificio de Artes Visuales y Educación Física) son históricas en la ciudad.

3) El Fondo Educativo debe invertirse en infraestructura escolar y es algo que destacamos, todas esas obras son coordinadas política y técnicamente con la Provincia que tiene competencia en el área educativa.

4) Entonces, según tu misma lógica, vos le mentís a los vecinos de Olavarría cada vez que te paras sobre una obra nacional o provincial?