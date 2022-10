Infoeme | deportes | TC PICK UP - 1 de Octubre de 2022 | 21:30

TC Pick Up: Nicolás Pezzucchi rompió el motor y no corre El olavarriense sufrió la rotura de la planta impulsora y no podrá estar presente en la octava fecha de las TC Pick Up, apertura de la Copa de Oro. Este sábado, el "Gurí" Omar Martínez se quedó con la pole.

Mal comienzo para Nicolás Pezzucchi en la Copa de Oro de las TC Pick Up ya que en Río Cuarto, la rotura del motor en los entrenamientos le impidió formar parte de la clasificación y tampoco será parte de la final del domingo. El olavarriense que había ingresado último entre los 12 protagonistas con aspiraciones a la Copa no pudo presentarse en la primera de las fechas que quedó para Omar "Gurí" Martínez que le quitó el "1" nada menos que a su hijo Agustín con su tercer primer lugar en la categoría. Detrás de los Martínez clasificaron Elio Craparo, Mariano Werner, Mauricio Lambiris, Andrés Jakos, Luciano Ventricelli, Valentín Aguirre, Federico Iribarne y Matías Rodríguez completaron el top diez. Este domingo 13:55 se pone en marcha la final sin la camioneta del olavarriense. Compartirla WHATSAPP