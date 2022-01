Bahía Blanca: atentado en la casa del titular de la Región Sanitaria I

En la madrugada de este sábado, desconocidos atentaron contra la vivienda del titular de Región Sanitaria I en Bahía Blanca, Maximiliano Núñez Fariña, los individuos colocaron un artefacto explosivo de fabricación casera que provocó daños en el frente de la propiedad. Además encontraron panfletos en los se cuestiona el pase sanitario impuesto por la provincia y llama a los autoridades de Salud bahienses “falsificadores profesionales de estadísticas Covid-19”.

Ante esta situación, el intendente Héctor Gay, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak repudiaron el hecho, ya que es el cuarto atentado de tinte político llevado a cabo en Bahía Blanca con el mismo modus operandi en ocho meses.

Fuentes oficiales citadas por La Nueva Provincia indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 3.30, cuando Núñez Fariña y su esposa escucharon una explosión y advirtieron que ésta había tenido lugar sobre su vivienda.

En principio, los voceros mencionaron que se habría utilizado una especie de bomba molotov lanzada contra el paredón ubicado junto al portón de acceso al inmueble, donde provocó un foco ígneo que fue rápidamente sofocado.

“Justo enfrente de casa hay un club y había unos chicos que estaban en un asado y despertaron a mi mujer a los gritos. Cuando salimos nos dijeron que había fuego y estaban apagando con un matafuegos lo que había sido la explosión”, contó Núñez Fariña esta mañana a La Brújula 24.

“Abrí el portón y estaban los chicos con el matafuegos, tomé un balde con agua y ayudé. Pero ellos son unos fenómenos porque nos avisaron, estaba el tendido eléctrico y también el medidor de gas, que podría haber generado algo mucho más grave”, detalló el titular de la Región Sanitaria I.

“Quieren muertos, los van a tener”

En el lugar de la explosión se encontraron además panfletos con expresiones en contra del pase sanitario y la restricción de circulación, firmados por un supuesto grupo autodenominado Comando de Restauración Nacional (CRN). También se consignan los nombres de otros profesionales de la salud de la ciudad y direcciones personales, junto a la amenaza “quieren muertos, los van a tener”.

“La Policía encontró unas tapas de unos bidones con los que habrían prendido fuego mi casa y luego los panfletos. Cuando vi el panfleto se me cruzó la familia, pensé en mis hijos y mi señora. No soy de bajarme del barco y hay que seguir trabajando. En este momento no pienso en largar todo y dejarle el camino allanado a esas personas”, relató Núñez Fariña, que agradeció al mismo tiempo agradeció a quienes se comunicaron con él.

El caso es investigado por personal de la seccional Séptima y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°7.

En este sentido, trascendió que se están registrando cámaras de seguridad particulares de viviendas de la zona para lograr elementos que permitan dar con los responsables.

Repudios

El atentado fue repudiado en las redes sociales por figuras políticas locales y a ellas se sumaron el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

“Repudio enérgicamente el atentado que sufrió en su domicilio Maximiliano Núñez Fariña. No podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones que nos recuerdan a una época muy dolorosa. Es imperioso que la Justicia avance y esclarezca éste y otros hechos similares”, expresó el intendente Héctor Gay en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Federico Susbielles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, escribió: “Amanecimos con un nuevo hecho de violencia política en Bahía, en esta ocasión en el domicilio del titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña. Por la oportuna intervención de vecinos, el fuego pudo ser extinguido rápidamente. Toda la solidaridad con Maxi y su familia”.

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Fabiola Buosi, sostuvo: “Mi más enérgico repudio al atentado sufrido por @NunezNano1 y su familia. Necesitamos que sea esclarecido de manera urgente. Toda la sociedad está en riesgo con hechos como estos. No podemos permitirlo”.

Kicillof escribió: “Nuevamente un hecho lamentable sucede en Bahía Blanca. Repudiamos el ataque al domicilio del Director de la Región Sanitaria Nº 1. Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y esclarezca los hechos”.

Mientras tanto, Kreplak se refirió a los atentados anteriores: “Por segunda vez en menos de un año, grupos no identificados vandalizan sedes partidarias y domicilios particulares dejando panfletos con consignas que intentan amedrentar y amenazar. Hoy colocaron un explosivo en la puerta de la casa de @NunezNano1″.

Cuatro casos en ocho meses

El ministro de Salud bonaerense habla de “segunda vez en menos de un año” pero lo cierto es que desde el 25 de mayo de 2021 el atentado ocurrido esta madrugada fue el cuarto con características similares en Bahía Blanca. El primero ocurrió en la fecha mencionada en el local partidario de La Cámpora, ubicado en la esquina de Donado y Beruti.

Si bien no se registraron personas heridas, hubo importantes daños materiales en el edificio. La detonación fue de tal magnitud que viviendas y comercios que se encuentran ubicados a varios metros, sobre calle Beruti, sufrieron las roturas de vidrios y vidrieras.

El 25 de noviembre, por su parte, la referente mapuche de Bahía Blanca, Olga Curipan, recibió amenazas de muerte a través de panfletos que fueron arrojados en la Casa Cultural Mapuche “Ruka Kimun Mapuche”, ubicada en Alberdi 198, y diez días atrás sufrió un atentado con bomba molotov.

Por último, el 30 de noviembre del año pasado, se vivieron momentos de máxima tensión en el local del Frente de Todos. Allí un ocasional transeúnte llamó al 911 para alertar que había visto un artefacto sospechoso en el nicho de gas y supuso que podría tratarse de algún elemento de tipo explosivo. Luego se pudo comprobar que el artefacto detonado contenía amenazas contra el periodista Germán Sasso por su relación con el caso de la desaparición y muerte del joven Facundo Astudillo Castro.

