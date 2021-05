Bahía Blanca: atacan un local partidario con material explosivo

En la madrugada de este martes se produjo una detonación en la sede principal del Frente de todos de Bahía Blanca, ubicada en el centro de la ciudad. La explosión fue tan fuerte que el lugar quedó destruido y los locales cercanos fueron afectados. Se hallaron panfletos que indican la posibilidad de un atentado y según la policía se trata de una "explosión provocada".

Según informó el portal La Brújula de Bahía Blanca, las primeras investigaciones señalaron la hipótesis de la explosión de un artefacto cuya onda expansiva fue de tal magnitud que rompió la ventana del local así como la de algunos comercios y viviendas cercanas. Fuentes oficiales informaron que no hubo heridos a causa de la fuerte detonación.

"Por los elementos que tenemos, en principio habría sido una explosión provocada", Gonzalo Bezos.

Fotos: La Brújula 24

El titular de la Estación Central de Policía de Bahía Blanca, Gonzalo Bezos, indicó "por los elementos que tenemos, en principio habría sido una explosión provocada. Pareciera que no hay faltantes en las oficinas y no se alcanzó a ver ningún desperfecto eléctrico o de gas. Esperamos que finalice el trabajo de los peritos para sacar conclusiones". Bomberos, defensa civil, Policía Ecológica, División de Explosivos y Comando de Patrullas de la policía se hicieron presentes en el lugar para controlar la situación y asegurarse que no haya más explosivos en el local, que sufrió importantes daños.

En el lugar se encontraron panfletos donde se enumeraron una serie de -según el escrito- “razones para empezar la Purga”, junto con una amenaza: “Ahora a cuidarse traidores sabemos donde viven. ¡Hartos! De todos ustedes”. Por estas horas es materia de investigación la identidad de los autores del escrito.

Sobre los panfletos encontrados, Bezos indicó que "el hallazgo de panfletos va a ser agregado a las actuaciones para que los valore la Fiscalía que está de turno. Estamos trabajando junto a peritos de explosivos". "si hubiese habido una persona cercana al lugar donde se produjo el estruendo, las consecuencias habrían sido mucho más graves" finalizó el jefe de la policía de Bahía Blanca.

“Un hecho de estas características es un acto de violencia política”, Frente de Todos Bahía Blanca

A raíz de los hechos sucedidos, el Frente de Todos de Bahía Blanca emitió un comunicado donde relataron lo sucedido y se agradeció la labor de los bomberos y efectivos policiales que trabajaron en el lugar.

“Hemos dado intervención a las autoridades judiciales para que desarrollen la instrucción correspondiente en la averiguación de un posible ilícito”, expusieron desde el Frente de Todos en un comunicado emitido en la mañana de este martes, donde agregaron que “un hecho de estas características es un acto de violencia política, contrario a las instituciones y el espíritu que necesita nuestra sociedad para progresar”.