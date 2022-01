¿Un Ovni en Olavarría? Incertidumbre por un extraño objeto visto en el cielo

Varias imágenes se transformaron en contenido viral después de que un extraño objeto volador visto por diferentes vecinos causara intriga y sorpresa en decenas de olavarrienses que se encontraron con la insólita aparición en la noche de este jueves.

Fueron muchas las fotos, los videos y los mensajes que empezaron a circular en cuanto al hecho, lo que causó la controversia sobre si se podría estar hablando de un “avistamiento ovni” en el cielo olavarriense.

La polémica comenzó después de que decenas de vecinos reportaran haber visto un extraño objeto “largo y lumininoso” volando en el cielo, muchos de los cuales compartieron en sus redes las imágenes que pudieron captar del mismo con sus teléfonos celulares.

El objeto fue visto alrededor de las 22 de este jueves.

“Estábamos regando el patio y de la nada apareció algo extraño en el cielo moviéndose lentamente. Pudimos filmar un video hasta que desapareció de nuevo”, contó una de las vecinas que compartió con Infoeme las imágenes que pudo registrar sobre la extraña aparición.

Del mismo modo, fueron muchos los residentes de la ciudad que compartieron imágenes similares, lo que abrió la polémica sobre si se podría estar hablando de un “avistamiento ovni” en la ciudad.

Según lo que contaron algunas de las personas que vieron el objeto, se trataba de “algo alargado y luminoso” que “se desplazaba lentamente y en silencio”.

“Era una línea de luces todas juntas, como si fuera un colectivo que viajaba en línea recta. No emitía ruido alguno y la verdad no parecía estar a una gran altura, luego no lo vimos más porque se escabulló entre los árboles”, contó otro de los olavarrienses que logró captar imágenes del hecho.

“Nosotros estamos cerca del parque sur y lo pudimos ver bastante claro. Se movía en dirección Oeste-este hasta que desapareció”, agregó.

Entre los comentario y opiniones encontradas que generaron las imágenes en las redes, muchas afirmaron que podría tratarse de un satélite que surcaba el cielo nocturno, aunque todavía nadie brindó pruebas de que efectivamente corroboren dicha hipótesis.