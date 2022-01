La próxima semana Argentina será el lugar más caluroso del planeta

A partir del lunes que viene y hasta el siguiente fin de semana una ola de calor extremo azotará al centro del país y el norte de la Patagonia, provocando temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en algunas regiones como CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras.

De acuerdo a la información brindada por expertos de la web Meteored, la próxima semana “Argentina se convertirá en el lugar más caluroso de todo el planeta”, con máximas que superarán los 40º y pueden llegar, incluso a los 45º, en la zona central del país.

Fuentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaron la llegada de un frente de baja presión que se instalará “sobre el continente” durante la próxima semana, el cual “está relacionado con el fenómeno La Niña”.

En este sentido desde el SMN aseguraron que “se espera una semana con un ascenso muy marcado en las temperaturas”, y agregaron: “Se volvería a repetir esta situación de calor extremo de diciembre”.

Ante este escenario, los expertos en climatología exhibieron su preocupación por la tendencia que marca una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos de calor en los últimos años.

“Es muy típico de verano, pero no que persista tanto tiempo. Uno espera condiciones de calor típicas de verano, pero la realidad es que cada vez son más frecuentes y más intensas”, reconocieron desde el organismo.

Circulación atmosférica bloqueada

En Meteored explicaron que la próxima semana “se formará un patrón de circulación atmosférica bloqueada, en una configuración muy poco frecuente aunque más probable de encontrar en esta época del año bajo un evento La Niña como el actual, dando condiciones ideales para que se produzcan las olas de calor más intensas que puedan verse en Argentina”.

“Esta configuración de sistemas implica el posicionamiento de una anómala alta presión en todos los niveles de troposfera, con una extraordinaria circulación cerrada en niveles superiores sobre buena parte del centro y norte de Argentina garantizando una extrema estabilidad y calentamiento de los niveles más bajos”, continuaron.

“Bajo este escenario el sur de Sudamérica, y en particular Argentina, muy probablemente se convertirá a partir de próximo martes 11 en el lugar más caluroso de todo el planeta, según las proyecciones de distintos modelos meteorológicos, con marcas superando los 40º en amplios sectores”, afirmaron en la web de la red meteorológica.

Y añadieron: “La ola de calor se extenderá con mucha fuerza sobre gran parte del país al menos hasta el jueves 13, con temperaturas máximas que estarán entre 10º C y 15º C por encima de lo normal en provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”, de modo que en la provincia de Buenos Aires la temperatura máxima puede llegar a superar los 40º C con suma facilidad en la mayor parte de su territorio.

Fuente: Diarios Bonaerenses