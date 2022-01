“Estaba desfigurado y lleno de moscas”, el relato del olavarriense que salvó a un perro de su martirio

Un impactante posteo generó controversia y rechazo entre decenas de olavarrienses después de que trascendiera el gesto de un vecino de la ciudad, quien decidió hacerse cargo de un perro al que encontró en un muy lamentable estado de salud y al borde de la muerte atado a un cesto de basura.

Fue desde principios de esta semana que la publicación empezó a replicarse y compartirse en las redes sociales, en donde muchos vecinos de la ciudad condenaron duramente la actitud de quienes habían dejado al animal en ese estado a la vez que valoraron el generoso gesto de Ramiro, quien se ocupó de rescatarlo y asistir al animal después de hallarlo en un situación tan deplorable.

Según contó este padre de familia, él estaba cumpliendo con su rutina de entrenamiento cuando se encontró con el perro en el medio de un descampado lleno de basura.

“Salí a correr y un poco después del Country Sauveterre ví una nube de moscas y enseguida maldije la cantidad de basura que habían tirado, al lado de un canasto, pero cuando me acerqué noté que había un perro: fui y vi que estaba atado al caño del cesto de basura con una soga que no tendría más que un metro, muy pero muy cortita, y que le estaba apretando mucho el cuello”, contó Ramiro, quien en ese momento se dispuso a liberar al animal de su aprisionamiento.

Según expresó el protagonista del hallazgo, el animal mostraba claras secuelas de la forma en que lo habían dejado inmovilizado: aparte de tener la cara “desfigurada, muy hinchada”, volaba de fiebre y le costaba moverse.

“Me dijeron que, aparte de por la fiebre y el ahoque, semejante hinchazón era por haber estado atado a pleno sol durante tantos días y por una infección que se había agarrado de estar en un ambiente tan poco higiénico”, precisó Ramiro, quien, al estar desprovisto de otros instrumentos, se vio obligado a agarrar un pedazo de vidrio que encontró tirado para poder cortar la soga.

“Enseguida me saqué los auriculares y todo lo que llevaba y fui probando de ver si me podía seguir acercando sin que me mordiera, él estaba intentando comer y se sacudía continuamente por las mosca. Cuando vi que era amigable corté la soga con el vidrio y le di agua. Se tomó toda la que llevaba, se veía que estaba muerto de sed”, relató el vecino, quien se llevó al perro consigo.

Pero la cosa no resultó nada fácil: el perro tenía una de las patas seriamente lastimadas, estaba muy dolorido y lleno de moscas por una infección, por lo que moverlo se convirtió en una tarea complicada. Ante esa situación, Ramiro llamó a una proteccionista de APOA, quien se presentó casi inmediatamente en el lugar lista para asistir al animal.

“Vino en su auto particular con alimento y una frazada para levantarlo, totalmente preparada, así que automáticamente empezamos con las tareas de conseguir un veterinario en la guardia, que le hizo la primera atención, y enseguida lo trajimos para mi casa y lo seguimos atendiendo y haciéndole las curaciones”, comentó.

Aunque tantos días inmovilizado al sol y en un espacio lleno de basura dañaron seriamente el estado de salud de perro, el trabajo de los veterinarios dio muy buenos resultados: aunque en un principio se evaluó amputarle la totalidad de la pata delantera, el profesional hizo todo lo posible como para que sólo hubiera que realizar una amputación de menor grado: tan sólo de parte de su patita.

“A la intervención la hizo Andrés Castro, a quien le estoy completamente agradecido, porque lo atendió con toda la humanidad posible y de forma inmediata, como si fuera una persona. Aunque en un primer momento parecía ser que había que cortarle toda la patita, al final resultó una amputación muy chiquita, de huesos superficiales junto con toda la parte blanda. Después le curó unas heridas en la axila, que ya se le estaba infectando”, relató Ramiro, quien acompaño todo el proceso y decidió bautizar al perro como “Pata”.

De todas maneras, todavía nadie puede cantar victoria, ya que, según manifestó el veterinario, aún no se puede excluir la posibilidad de tener que amputar si el tratamiento no cura bien: “Hay que ver cómo evolución, creemos que no va a ser necesario, pero no se descarta nada”.

Pero en paralelo al tratamiento, entre las personas que los asistieron surgió otra preocupación: quién se haría cargo del perro una vez recuperado. Aunque Ramiro, quien lo rescató de su aprisionamiento, no excluye la posibilidad de adoptarlo “si es que no queda otra salida”, la realidad es que se le complica mucho sumar a otro miembro a su familia.

“Nosotros ya tenemos una perra, y yo tengo tres trabajos por falta de uno, la verdad que para nosotros lo ideal es que mañana aparezca una familia responsable y que lo adopte y lo cuide como uno, porque nosotros no disponemos de mucho tiempo y no nos gusta dejar a nuestras mascotas tanto tiempo solas, pero si no hay otra opción, se va a quedar en nuestra casa con nosotros”, explicó el protagonista del generoso gesto que le salvó la vida a “Pata”, y que ahora, aparte de ocuparse de su recuperación, está abocado a la tarea de encontrar una familia que quiera adoptarlo y darle todo el amor que merece.

Por el momento, afirmó sentir agradecimiento: la recaudación de fondos que coordinó para costear el tratamiento del perro fue todo un éxito y alcanzó para cubrir todos los gastos que implicaron las intervenciones a las que “Pata” debió ser sometido.

“Pedimos colaboración y fue muchísima la gente que ayudo, la gente de Olavarría es impecable en ese sentido, estuvo el que donó cien pesos como el que donó tres mil, y en una situación así todo suma y todo vale, por eso estamos más que agradecidos con toda esa gente que demostró semejante humanidad para con un caso así”, manifestó Ramiro, quien ya se encargó de que la cifra “sobrante” vaya a APOA para que sirva para otros perritos que se encuentran en una situación similar.

“Lo que resté del monto recaudado va a volver a APOA, destinado a nuevos casos de perros que se encuentren en una situación así, que ojalá que sean pocos”, precisó el rescatista, quien aprovecho la oportunidad para “agradecer profundamente” a la gente de la institución, “que estuvo desde un primer momento” como también a Andrés Castro, “que se ocupó de Pata de forma inmediata y con toda la humanidad posible”.

“Aparte de eso, a toda la gente que aportó para los costos médicos, que demostraron ese cariño, que no toda la gente es como los que dejaron a Pata atado al sol”, concluyó.

Cualquier interesado en la idea de adoptar a Pata puede comunicarse al número 2284-517474.