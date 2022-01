Olavarrienses en Liga Argentina: Tambucci, el único que jugó

Independiente sumó su segundo triunfo consecutivo en la noche del lunes con la presencia de Luciano Tambucci.

Tres partido hubo en la noche del lunes y por la Conferencia Norte, Independiente venció 96 a 72 a Echagüe para sumar su segundo triunfo consecutivo y mejorar su situación en la tabla, al escalar al décimo puesto de la Conferencia Norte con 18 puntos.

Luciano Tambucci inició como titular y jugó 24:36 minutos con 17 puntos, 1 rebote, 4 asistencias y un recupero.

Por otro lado, Libertad -con Nicolás Giménez ya recuperado de coronavirus- anunció que no se presentará en la noche de este martes a su partido vs San Isidro por casos de COVID-19 que afectaron a sus jugadores y no les permite completar su plantilla.