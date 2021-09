“Andate ahora mismo, pelotuda”: una mujer agredió a una famosa con un palo en la calle

La vedette y actriz Dallys Ferreira fue atacada por una mujer en la calle y logró captar con su teléfono celular el momento de la agresión. “Salió a agredirnos, pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y en frente de mi hija”, denunció en las redes sociales

Dallys escrachó a la agresora y publicó tres videos en su cuenta de Instagram en la que se la ve con la cara ensangrentada y llorando. El hecho ocurrió en Paraguay.

“Perdón por estar así, estoy yendo a emergencias médicas... Fuimos agredidos Nicolás (su pareja) y yo por una señora que salió de una casa, de una propiedad, en la vía pública. Sin mediar palabra, salió y nos atacó. Primero a Nico, con un palo. Y después a mí... estaba mi hija en el auto”, dijo entre lágrimas.

"Ahora estoy yendo a que me vean. No sé quién es esta señora ni por qué reaccionó así. No estábamos haciendo nada. No tiene derecho a agredirnos de esa manera. Lo quiero compartir con ustedes los videos que pude grabar, era difícil grabar porque ella no dejaba de agredirnos”, agregó

“Esta señora identificada como Gladys Montanía de García (que no la conozco, jamás en mi vida la había visto), mediar palabras salió a agredirnos, pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y en frente de mi hija. Nos trató como basuras, perdón no me siento bien, gracias por sus palabras”, escribió en el pie del primer video.

“Andate ahora mismo, pelotuda”, le gritó la agresora e intentó arrebatarle el teléfono celular, para impedir que la siga grabando. “¿Señora qué pasa? Yo estoy en la vereda... Esta señora me está pegando, es una loca. ¿Qué le pasa señora? Esta señora me está agrediendo, sepa que me está pegando y que la voy a denunciar. Esta señora me está agrediendo”, se la escucha a Dallys en el video.

En el segundo video, se ve cómo la mujer seguía insultando ante la cámara. “Vayan a hacer su show a otro lado”, pidió. “Usted es una desubicada, señora. Yo le voy a demandar a usted”, avisó Dallys, mientras mostraba cómo le quedó el rostro magullado tras los golpes recibidos. Además, se escuchaba como un hombre, que estaba con la atacante, avisaba que iba a llamar a la policía.

“En dos oportunidades salió de su vivienda para agredirme... con total impunidad. Y jamás la agredimos, ni siquiera tuve ningún cruce, directamente salió de su vivencias y nos agredió, me insultó. Me duele de todo corazón que mi hija estuviera presente”, describió Ferreira.

“En mi vida me humillaron tanto, con tal violencia, agresiones e insultos por parte de una mujer que no conozco identificada como Gladys Montanía de García sin ningún motivo, si mediar palabras y también golpeó a mi pareja”, reiteró Dallys en su cuenta de Twitter.