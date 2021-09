Pablo Dirgam: “Para salir de esta crisis hay que poner el foco en la educación”

El espacio del Partido Republicano Federal que encabeza el primer precandidato a concejal Alan Aguirre se están desarrollando proyectos tendientes a favorecer el proceso de alfabetización de los niños en el ámbito escolar.

En este marco el docente y precandidato a consejero escolar Dirgam Pablo plantea que “nos encontramos con una educación que viene siendo vapuleada por los diferentes gobiernos, algunos dirigentes políticos atacan la escuela pública como Florencio Randazzo y lo que se debe criticar en realidad son las políticas publicas educativas gestionadas por los diferentes gobiernos”

Así mismo asintió “las escuelas están desfinanciadas desde hace muchísimos años, por lo tanto, es necesario que cuando lleguemos al consejo escolar se realice una revisión de los presupuestos para que se comiencen a resolver los problemas y a distribuir los fondos de una manera más justa y eficiente. Hay escuelas que están totalmente abandonadas por el estado.”

Con respecto a la militancia y a la escucha que vienen realizando desde el partido “están surgiendo los diferentes proyectos para mejorar la situación educativa” indicó Pablo. Con Pamela Tagliaferro y los demás compañeros que conforman la lista de consejeros escolares “buscamos darles voz a todos los docentes desde nuestro espacio”.

Uno de los proyectos que proponen desde Principios y Valores es el armado de un equipo interdisciplinario que atienda las necesidades sociales, pedagógicas y fonoaudiológicas, que son básicas para que los niños puedan desarrollar cada una de sus capacidades y aptitudes.

"El año de la pandemia generó una notable desigualdad en los aprendizajes de los niños", Dirgam Pablo.

El precandidato también comentó que “el año de la pandemia generó una notable desigualdad en los aprendizajes de los niños ya que muchos no tenían los medios para lograr una conexión constante con la escuela y aunque los docentes pusieron todo de si, sabemos que varios han quedado relegados de la educación y otros han desertado de la misma. Por eso es necesario volver a traer a la familia y a los niños a la misma con políticas públicas que promuevan una educación de calidad”.

También remarcó que “otra de las problemáticas que encuentran los chicos que se han recibido de las escuelas secundarias, es que no solo no encuentran trabajo porque la economía está en un momento crítico, sino, que la nueva forma de calificación (no numérica) les ha coartado la posibilidad de pedir becas para estudiar, así como también en la solicitud de trabajo, ya que no presentan una evaluación numérica como se solicita de estos espacios”.

Para finalizar Dirgam planteo que "es un trabajo diario, y que si nos comprometemos podemos realmente darle un giro a esta realidad que ha afectado a todos, pero principalmente a los niños que son el futuro de nuestra sociedad". Y que, desde la doctrina de Evita y Perón, “los niños y los ancianos son los únicos privilegiados de nuestra sociedad, por eso somos la garantía para llevar adelante los mejores planes y proyectos para toda la comunidad sin distinciones”.