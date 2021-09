Scaramuzzino: “Es una revancha volver a Estudiantes”

Cristian Scaramuzzino habló con Infoeme sobre su segunda chance en Estudiantes y lo que espera en una nueva oportunidad con el “Bataraz”.

“Mi agente me dijo que mi mejor opción era Estudiantes después de no poder renovar con Unión donde logramos el ascenso”, comenzó contando Scaramuzzino para luego confirmar que mantuvo charlas con Cristian Colli y con Julio Galardo: “Averigüé si eran los mismos dirigentes que cuando estuve, pero lo tomo como una revancha volver al club para conseguir los mejores objetivos”.

El santafesino que viene de ascender con Unión tras derrotar a Villa Mitre en la cancha de Instituto contó que “estoy contento con el arreglo, el club es my profesional y estamos ilusionados con lo que podamos a llega a conseguir con el equipo, pero la vara está muy alta y para poder mantenerlo es importante tener un plan de juego y dar lo mejor”.

“La dirigencia se está ocupando de los detalles logísticos, pero aún no ha definido cuando comenzamos la pretemporada, seguro sea la semana que viene”, comentó el pivot de 205 centímetros que además aseguró que “la mayoría de mis compañeros son caras nuevas, me he enfrentado en alguna oportunidad a Merchant y a Cabrera, pero no recuerdo asique le voy a preguntar”.

“Voy a poner mi experiencia en el equipo, siempre es bueno el combo de experiencia y la juventud en los planteles”

Por último, Scaramuzzino hizo referencia a las diferencias entre la Conferencia Norte y Sur y si bien destacó que la “Norte es más física, no voy a tener problemas en adaptarme” y tampoco obvió el formato de disputa de La Liga Argentina: “Espero que se juegue con el formato tradicional, las burbujas hacían muy difícil coordinar los entrenamientos con los partidos, había más riesgos de lesiones y no podíamos mantener el ritmo”.