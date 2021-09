Escándalo con Dady Brieva y su mujer en un restaurante

El actor Dady Brieva vivió un tenso momento junto a su familia en un restaurante, donde fue atacado verbalmente por una mujer.

“La señora le dijo algo así como ‘¿por qué no te morís?’", relató la bailarina y coreógrafa Mariela Anchipi, esposa de Brieva, en declaraciones a AM La Once Diez.

"La Chipi" consideró que lo vivido en el restaurante fue "muy loco", y agregó: "Necesitan odiar”.

La pareja llegó al restaurante acompañada por sus dos hijos y pasaron un mal momento. "A veces hay gente que hace comentarios innecesarios en lugares donde estoy con mis hijos, como en un restaurante”, contó.

“Es como que necesitan odiar a las personas y mostrarlo. Pasar por semejante papelón. No somos funcionarios ni empleados públicos, no es nuestro deber marcar un ejemplo ni nada. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no”, dijo.

"El otro día, en un restaurante, una mujer le dijo una gansada en frente de mis hijos, y la gente misma del lugar dijo 'qué desubicada'", relató la bailarina.

"Pongamos en contexto: mi marido dijo muchas cosas que pueden haber molestado a alguien, pero lo dijo en un contexto de humor o exageración. Él se hace cargo, pero no somos funcionarios ni empleados públicos, no es nuestro deber marcar un ejemplo ni nada. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no", sostuvo la Chipi.

"Con nuestros hijos hablamos un montón, tuvieron que madurar muchas cosas antes de tiempo, y saben que son hijos de personas públicas. Mi hija es amiga de la hija de un futbolista de la Selección y comparten eso, aunque sea desde otro lugar el fútbol también es criticado y expuesto", explicó la artista.